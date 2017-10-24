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  • Бакаев: «В свое время Романцев приглашал отца на просмотр, но он почему-то не пришел»

Бакаев: «В свое время Романцев приглашал отца на просмотр, но он почему-то не пришел»

24 октября 2017, 14:42
2

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, по какой причине начал заниматься футболом, а также о том, что его отце в свое время не пришел на просмотр в «Спартак» из Орджоникидзе по приглашению тогда еще начинающего тренера Олега Романцева.

«Почему я все-таки выбрал для себя футбол? Главный человек, который поспособствовал этому, – отец. Раньше он был просто помешан на футболе. Мне родные и друзья говорят: если ты будешь играть хотя бы частично как твой папа, то ты станешь хорошим футболистом. Потому что отец мог тренироваться часами. Но он был молодым, и у него не было наставника. С возрастом у папы появились другие интересы, и с футболом он завязал. Хотя жизнь ему предоставляла хорошие шансы.

Его звали на просмотр в «Спартак» из Орджоникидзе, когда клуб возглавлял Олег Иванович Романцев. На тренировке во время двусторонней игры папа забил решающий гол. Олег Иванович пригласил его на следующее занятие, но отец не пришел. Сам не знает, почему. Потом жалел об этом, ночами не спал. Теперь пристально следит за мной и братом, чтобы мы не повторили его путь. И если бы не отец, я бы, наверное, давно закончил с футболом. Но слова папы помогают мне не сдаваться. Он говорит: «Тренируйся, и тебе это поможет», – сказал Бакаев.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Романцев Олег
Комментарии (2)
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alexivanof197
1508852099
Зелимхан,дерзай.ДОКАЗЫВАЙ
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Vara81
1508869886
Надеюсь увидеть тебя завтра в основе !! Мы следим за тобой !!!)))
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