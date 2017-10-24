Неизвестные угнали автомобиль у голкипера сборной Бразилии по дороге на тренировку

Голкипер «Ботафого» и сборной Бразилии Джефферсон подвергся нападению со стороны неизвестных.

По информации Esporte ao Minuto, инцидент произошел на одной из улиц Рио-де-Жанейро, когда 34-летний футболист направлялся на тренировку. Трое вооруженных людей на автомобиле перекрыли стражу ворот проезд, после чего, угрожая оружием, заставили его покинуть транспортное средство, пересели в машину вратаря и скрылись с места.

Позже работники полиции нашли автомобиль Джефферсона вместе с похитителями, однако последним удалось ускользнуть. По словам голкипера, сегодня он намерен забрать свою машину из полицейского участка.