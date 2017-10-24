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  • Неизвестные угнали автомобиль у голкипера сборной Бразилии по дороге на тренировку

Неизвестные угнали автомобиль у голкипера сборной Бразилии по дороге на тренировку

24 октября 2017, 12:24
4

Голкипер «Ботафого» и сборной Бразилии Джефферсон подвергся нападению со стороны неизвестных.

По информации Esporte ao Minuto, инцидент произошел на одной из улиц Рио-де-Жанейро, когда 34-летний футболист направлялся на тренировку. Трое вооруженных людей на автомобиле перекрыли стражу ворот проезд, после чего, угрожая оружием, заставили его покинуть транспортное средство, пересели в машину вратаря и скрылись с места.

Позже работники полиции нашли автомобиль Джефферсона вместе с похитителями, однако последним удалось ускользнуть. По словам голкипера, сегодня он намерен забрать свою машину из полицейского участка.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Ботафого Бразилия Джефферсон
Комментарии (4)
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Стаz
1508838150
Что за тачка то интересно?
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OfaZavr
1508842035
Такое в Бразилии не удивительно, почти на каждом шагу может произойти.
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dok66
1508858209
Ну не интересовались они футболом ! Такое бывает даже в Бразилии !
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Decorhome
1509624377
Покатались)
Ответить
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