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    Неизвестные угнали автомобиль у голкипера сборной Бразилии по дороге на тренировку

    Голкипер «Ботафого» и сборной Бразилии Джефферсон подвергся нападению со стороны неизвестных.

    По информации Esporte ao Minuto, инцидент произошел на одной из улиц Рио-де-Жанейро, когда 34-летний футболист направлялся на тренировку. Трое вооруженных людей на автомобиле перекрыли стражу ворот проезд, после чего, угрожая оружием, заставили его покинуть транспортное средство, пересели в машину вратаря и скрылись с места.

    Позже работники полиции нашли автомобиль Джефферсона вместе с похитителями, однако последним удалось ускользнуть. По словам голкипера, сегодня он намерен забрать свою машину из полицейского участка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 12:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 2 ноября 2017, 15:06

      Покатались)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 октября 2017, 18:16

      Ну не интересовались они футболом ! Такое бывает даже в Бразилии !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 13:47

      Такое в Бразилии не удивительно, почти на каждом шагу может произойти.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 24 октября 2017, 12:42

      Что за тачка то интересно?

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