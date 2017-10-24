Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Кержаков: «Зенит» сейчас самая сильная команда в России»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит в чемпионские амбиции команда, даже с учетом того, что сине-бело-голубые упустили единоличное лидерство в чемпионате после 14-го тура. Он уверен, что команда из Санкт-Петербурга по игре и составу самая сильная команда в России на данный момент.

    — В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

    — Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное — игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

    — О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

    — Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове. Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 24 октября 2017, 23:43

      По составу однозначно самая сильная,по игре-не всегда,особенно после пауз от игр сборных! Непонятно только,почему нельзя за пол-сезона наиграть резервную обойму,которая бы мало чем уступала основной обойме и могла бы с не столь сильными командами успешно играть-вроде в Зените каких-то только спецов не числится- кроме тренеров по всяким там направлениям есть и координаторы и наблюдатели-лучше б занялись такой вот конкретной задачей-готовить качественный резерв!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12445

      Вомбат 24 октября 2017, 21:15

      Именно по составу. А что до игры, то это скорее соперники пережиают трудные времена. ЦСКА сдал после ухода Мусы и Думбия при постоянно больном Дзагоеве и враз постаревшем Игнашевиче. Спартак пострадал сначала от затянувшегося праздника, а потом от эпидемии травм. Краснодар стал жертвой физрука, который удачно выдал себя за футбольного тренера. А Зенит, что Зенит? Да, в чемпионате были отдельные удачные матчи на свежести, на кураже. И в ЛЕ были удачные матчи за счет оборонительной тактики против средних команд. Но настоящей, целостной, поставленной, тренерской игры у Зенита нет. Возможно дело в том, что при выступлении на два фронта тренер обязан уметь проводить ротацию, а Манчини этого не умеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 24 октября 2017, 17:13

      по составу - да, но по игре...?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 24 октября 2017, 16:09

      Самая сильная не будет буксовать с аутсайдерами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 24 октября 2017, 15:47

      Так то оно так, но 3-ю игру не можем выиграть.. и если с таким составом мы так доиграем до перерыва, не факт что манчини встретит весну в Зените.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 октября 2017, 14:38

      Хвалился, хвалюсь и буду хвалиться.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 октября 2017, 14:21

      Тут все понятно, критиковать Зенит ему по чину не полагается, иначе вышибут с ТВ и будет он жить на одну зарплату куратора молодежи.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 24 октября 2017, 14:08

      Ты и в прошлом году это говорил, слово в слово. Жизнь ничему не учит?

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 октября 2017, 14:07

      Пока верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 24 октября 2017, 13:52

      Сашок 13.05.2018 вот тогда и посмотрим ху из ху


      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11