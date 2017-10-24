Александр Кержаков: «Зенит» сейчас самая сильная команда в России»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит в чемпионские амбиции команда, даже с учетом того, что сине-бело-голубые упустили единоличное лидерство в чемпионате после 14-го тура. Он уверен, что команда из Санкт-Петербурга по игре и составу самая сильная команда в России на данный момент.

— В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

— Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное — игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

— О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

— Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове. Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России.