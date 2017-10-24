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  • Александр Кержаков: «Зенит» сейчас самая сильная команда в России»

Александр Кержаков: «Зенит» сейчас самая сильная команда в России»

24 октября 2017, 11:05
28

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит в чемпионские амбиции команда, даже с учетом того, что сине-бело-голубые упустили единоличное лидерство в чемпионате после 14-го тура. Он уверен, что команда из Санкт-Петербурга по игре и составу самая сильная команда в России на данный момент.

— В августе вы говорили, что «Зенит» в игровом плане все еще ищет себя. Сейчас что-то изменилось?

— Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет «Зенит». После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно все представляют. Самое главное — игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

— О том, что «Зенит» точно станет чемпионом, говорят с самого начала сезона. Это не мешает команде?

— Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не дает возможности футболистам подумать, что все уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове. Тем не менее я убежден, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (28)
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insider_retro
1508833435
Как раз-то понять рисунок игры сложно!... Каждая игра ведётся, как с чистого лица, исполнители меняются, то летят вперёд результативно, то топчутся на нулевую ничью, а то и поражение привозят... Поэтому о каком-то стиле и рисунке говорить рано...
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oyabun
1508833556
Порой Чемпионат выигрывают не самые сильные команды (если смотреть по составу), а самые упорные. Те кто больше всего желают победить. Ну а то что этот "кулик хвалит своё болото", так чего же еще от него можно было ожидать?
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Диктор
1508835143
По составу -ДА,по игре -НЕТ.
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serppion
1508835216
А что еще мог сказать бывший зенитовец? Ему сразу бы пенсион урезали.
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OfaZavr
1508836490
с такой игрой и месту в 3-ке рады будут.
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Опорник84
1508837786
Да ладно, а почему ЦСКА не разорвали, ну хотя-бы не выиграли? Думаю еще далеко не факт чемпионства Зенита, команды поборются!
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Стаz
1508838579
По бабосам точно первые. С таким составом и тренером должны выигрывать ЛЕ, посмотрим до какой стадии дойдут. А в России все не так однозначно, гляньте в таблицу, и увидите, что даже самые слабые команды имеют мало поражений
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Приус
1508843282
Ты и в прошлом году это говорил, слово в слово. Жизнь ничему не учит?
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СШГЭС
1508844099
Тут все понятно, критиковать Зенит ему по чину не полагается, иначе вышибут с ТВ и будет он жить на одну зарплату куратора молодежи.
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Одинокий волк Маквейд
1508845123
Хвалился, хвалюсь и буду хвалиться.
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