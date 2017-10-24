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  • Александр Кержаков: «Основная моя задача, чтобы футболисты из системы академии «Зенита» не терялись»

Александр Кержаков: «Основная моя задача, чтобы футболисты из системы академии «Зенита» не терялись»

24 октября 2017, 06:06
3

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своей работе в клубе, где он после завершения футбольной карьеры занимает должность координатора команд академии клуба. Он рассказал отличие этой работы от селекционного отдела сине-бело-голубых.

— Вы занимаете в «Зените» новую должность — координатора команд академии. Как идет работа?

— Никаких сложностей нет. Идет становление. Серьезные изменения в клубе произошли еще в начале сезона. Разрабатывается план дальнейшего развития, чтобы клуб «Зенит» существовал. Появилось много новых должностей, в том числе и моя. Основная задача, чтобы футболисты из системы академии «Зенита» не терялись на определенном этапе своего развития, как можно правильнее и вовремя переходили по разным ступеням вверх: из академии — в дубль, из дубля — в «Зенит-2», из «Зенита-2» — в основной состав.

— Получается, отчасти вас можно назвать селекционером?

— Селекционный отбор — это другое. Мы не отбираем футболистов. Мы высказываем свое мнение, с нами советуются руководящий состав клуба и руководители академии. Главный тренер академии — человек, который сам прошел школу клуба и может подсказать, как и где правильнее поступить, на какие детали обратить внимание. Отчасти присутствует доля селекционного дела, но это не значит, что я прихожу и говорю: «Этот идет сюда, тот — сюда». Здесь более обширная область работы.

— За время, проведенное на этой должности, вы уже поняли, на каком именно этапе происходит сбой, который сейчас не позволяет в «Зените» видеть столько воспитанников, сколько их было раньше?

— Мне сложно говорить, в чем был сбой раньше, потому что раньше я не работал. Сейчас все находится в стадии становления. Очень многое изменилось. Когда система будет отработана полностью, до автоматизма, можно будет понять, что сбоев не будет. Я уверен, что все будет сделано до зимнего перерыва. В дальнейшем академия должна работать на то, чтобы ее воспитанники пополняли ряды основной команды.

— У вас есть видение модели, по которой выстроится эта система?

— Модель уже примерно обговорена. При жизни Константин Сергеевич Сарсания уделял огромное внимание развитию академии. Его мысли и план развития мы, естественно, будем применять, потому что он удовлетворял всех, включая руководство. Сейчас я не могу рассказать детали. Когда реализуем, с удовольствием прокомментирую.

— Часто приходится просматривать матчи молодежных команд?

— Это моя работа. Когда я в Санкт-Петербурге, всегда присутствую в академии, на матчах «Зенита-2», дубля и основного состава.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1508815000
Уроки ОБЖ проводить, Через дорогу переводить.
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за ЦСКА с 1980г
1508816978
Саша,каждому воткни маячок,не потеряются..
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OfaZavr
1508834245
новые должности для того чтобы старые игроки не терялись))
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