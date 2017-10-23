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    Лысов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Вандерсон и Смолов сыграют впереди у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на заключительный матч 14-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

    «Краснодар»: Синицин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Смолов.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Что случится в новом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    Источник: РПЛ

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    23.10.2017 18:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5998

      AtticusFinch 23 октября 2017, 21:29

      Левый защитник в атаке)))ахахахахаа

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 октября 2017, 19:14

      Локо впереееееед!!! Только победа и ни каких гвоздей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 23 октября 2017, 18:47

      Что с Виталием Денисовым?

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Tolegeniskakov 23 октября 2017, 18:49

      Не в форме. После травмы пока никакой.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 18:42

      Обоим коллективам нужна победа, а по сему, надеюсь на атакующую игру с интересными моментами и обязательными голами!!.. Ничейки в этом туре уже утомили!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 23 октября 2017, 18:49

      тоже хотелось бы увидеть красивый, атакующий футбол, но интуиция подсказывает что ничья будет) Обе команды не в лучшем состоянии сейчас и постараются не проиграть.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > OfaZavr 23 октября 2017, 18:52

      Однозначно... Но ничейная возня не интересна по своей сути... А победа одних над другими - это реализация спортивного принцип... Глядишь, может порезвее и пополезней сегодня будут играть?!..))
      Я за любую победу!!

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      Рейтинг: +41

      Федоренко 23 октября 2017, 18:13

      Лысов - в атаке? Левый латераль у нас теперь играет "в атаке"?

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Федоренко 23 октября 2017, 18:26

      Тут даже не латераль, про латераля с натяжкой еще можно это сказать. Но тут игра в 4 заща, поэтому Лысов тут просто левый защитник

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 октября 2017, 18:12

      Думаю, что Краснодар продолжит "болеть" и уедет из Москвы без очков!

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