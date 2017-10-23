Лысов и Фарфан – в атаке у «Локомотива», Вандерсон и Смолов сыграют впереди у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на заключительный матч 14-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

«Краснодар»: Синицин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Перейра, Клаэссон, Вандерсон, Смолов.

Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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