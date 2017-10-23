Бумаль: «РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира»

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль оценил силу российской Премьер-лиги. Камерунский легионер уверен, что РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира.

– Что скажешь о чемпионате России?

– Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!

– Кто-нибудь из твоих родственников уже навещал тебя в Екатеринбурге?

– Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет ее сестра, а также прилетят мои братья.

– Что братья чаще всего спрашивают о России?

– В основном спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с «Уралом», многие ребята говорили мне: «Подожди октября, и узнаешь, как здесь может быть прохладно». Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.

– Когда-нибудь приходилось играть в футбол во время снегопада?

– Да, конечно. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня – вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол.