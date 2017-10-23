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    Бумаль: «РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира»

    Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль оценил силу российской Премьер-лиги. Камерунский легионер уверен, что РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира.

    – Что скажешь о чемпионате России?

    – Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!

    – Кто-нибудь из твоих родственников уже навещал тебя в Екатеринбурге?

    – Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет ее сестра, а также прилетят мои братья.

    – Что братья чаще всего спрашивают о России?

    – В основном спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с «Уралом», многие ребята говорили мне: «Подожди октября, и узнаешь, как здесь может быть прохладно». Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.

    – Когда-нибудь приходилось играть в футбол во время снегопада?

    – Да, конечно. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня – вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол.

    Источник: ФК «Урал»

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    23.10.2017 11:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 октября 2017, 15:00

      Да так и есть. Стран с нормальными чемпионатами и нормальными командами, больше 2, и есть 5-6 - в Европе.
      Ну в Америке еще штуки 3.
      Ну, может входим в "семь-десять" лучших лиг мира.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 октября 2017, 13:05

      Я считаю что среди лиг РФПЛ,Португальской и Турецкой, тяжеловато выбрать 6 лигу.Наверное эти лиги равны по общему уровню.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 23 октября 2017, 12:44

      Ну в 5 вряд ли...даже навскидку: Англия (Премьер Лига), Испания (Примера), Германия (Бундес Лига), Италия (Сериа А), Франция (Лига 1)...с 6-кой тоже сложно...есть ещё Португалия (Примейра), Турция (СуперЛига), которые нас по стоимости игроков обгоняют...тут уж у кого какие симпатии

      2
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      Рейтинг: +467

      Vratarь > ProstoPolzovatel 23 октября 2017, 13:08

      6-я, конечно! Португалия? 5-6ть команд такие же, но дальше - только в наш пердив. С Турцией может чуть получше, но не сильнее нашего однозначно.

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 октября 2017, 11:54

      Бухают, что ли?..

      -1
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      Рейтинг: +80

      emdroof 23 октября 2017, 11:53

      Это в общем-то можно и по рейтингу УЕФА определить

      3
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