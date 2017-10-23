Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бумаль: «РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира»

23 октября 2017, 11:41
9

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль оценил силу российской Премьер-лиги. Камерунский легионер уверен, что РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира.

– Что скажешь о чемпионате России?

– Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!

– Кто-нибудь из твоих родственников уже навещал тебя в Екатеринбурге?

– Сейчас я живу тут вместе с супругой. Но 10 ноября к нам в гости приедет ее сестра, а также прилетят мои братья.

– Что братья чаще всего спрашивают о России?

– В основном спрашивают про погоду. Но я всегда отвечаю, что погода замечательная. Не могу сказать, что здесь очень холодно. Даже когда я только подписывал контракт с «Уралом», многие ребята говорили мне: «Подожди октября, и узнаешь, как здесь может быть прохладно». Но я вижу, какая погода стоит сейчас. Вообще никаких проблем! Конечно, когда братья приедут, уже будет холоднее. Но сейчас пока все замечательно.

– Когда-нибудь приходилось играть в футбол во время снегопада?

– Да, конечно. И во Франции, и в Болгарии. Погода для меня – вообще не проблема. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя от холода и спокойно играть в футбол.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Бумаль Петрус
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
emdroof
1508748785
Это в общем-то можно и по рейтингу УЕФА определить
Ответить
Sterh
1508748892
Бухают, что ли?..
Ответить
ProstoPolzovatel
1508751840
Ну в 5 вряд ли...даже навскидку: Англия (Премьер Лига), Испания (Примера), Германия (Бундес Лига), Италия (Сериа А), Франция (Лига 1)...с 6-кой тоже сложно...есть ещё Португалия (Примейра), Турция (СуперЛига), которые нас по стоимости игроков обгоняют...тут уж у кого какие симпатии
Ответить
Munez89
1508753125
Я считаю что среди лиг РФПЛ,Португальской и Турецкой, тяжеловато выбрать 6 лигу.Наверное эти лиги равны по общему уровню.
Ответить
VSt
1508760024
Да так и есть. Стран с нормальными чемпионатами и нормальными командами, больше 2, и есть 5-6 - в Европе. Ну в Америке еще штуки 3. Ну, может входим в "семь-десять" лучших лиг мира.
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
3
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
9
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
10
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+