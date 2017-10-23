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  • Хусаинов: «Это было не профессиональное судейство, а дворовый футбол»

Хусаинов: «Это было не профессиональное судейство, а дворовый футбол»

23 октября 2017, 09:04
31

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони должен был получить красную карточку в концовке первого тайма матча с ЦСКА, когда он, уже имевший в желтую карточку, толкнул защитника соперников Алексея Березуцкого, который был без мяча, в спину двумя руками.

«Умысел в действиях Ригони был – значит это вторая желтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко – это не профессиональное судейство, а дворовый футбол. Отсутствие своевременной реакции побуждает игроков продолжать грубить: «Если ему можно, значит нам тоже можно». В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо еще, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил.

Здесь судья просто «поплыл». Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 желтых и 4 красные карточки», – считает Хусаинов.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Березуцкий Алексей Ригони Эмилиано Вилков Михаил
Комментарии (31)
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MrSmit
1508738927
Бомжии, налетай!!! Пищщааа подьехала!!!
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insider_retro
1508739701
Подумаешь, Хусаинов сказал!!..)) Сейчас народ выскажется, как надо судить на самом деле!!...))
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paracetamol
1508740172
Чё он несет? Того же Васина трижды можно было удалить. А что касается Ригони, ему все ноги перед этим обдобали конские костоломы.
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alp
1508740237
а Хусаинов это тот синяк, которого отстранили от судейства матча в Израиле за пьянку и матчей ЛФЛ за мошенничество? ))))))
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la verdad
1508741395
4 раза играли руками москвичи! Два раза в штрафной! И ничего... Об этом не хочешь рассказать???
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zigbert
1508744261
Откровенно говоря для судейства матч был сложным.Когда команды идут стенка на стенку,могла получиться откровенная бойня.
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OfaZavr
1508746461
без видеоповторов так будут споры бесконечные.
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ARTHUR19
1508748836
Верблуму можно давать желтую карточку уже до начала матча, что бы не сильно вы...вался. Да и Натхо если быть честным наиграл на свою красную, подкат сзади под Кокорина тянул на желтую. В целом как сказал ранее Червиченко у судьи как будто яйца отсутствовали. Пропускал огромное количество нарушений игроков ЦСКА. Справедливости ради стоит сказать, что и игроки ЦСКА раза 3-4 играли руками в своей штрафной, (тот же Березуцкий во время первого тайма в одном моменте ДВАЖДЫ сыграл рукой, поочередно правой и левой) конечно в большинстве случае мяч попадал не в результате удара по воротам, а в качестве отскока, но по совокупности 1 пенальти дать можно было. С другой стороны ни одна из команд не наиграла на победу, так что результат закономерный.
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Сибирь за Спартак
1508750051
Вчера смотрел Лацио-Кальяри и тихо завидовал итальянцам, установившим видеоповторы. Кальяри забило гол, вне игры на тоненького. Пока игроки тиранили судью, по ТВ 3-5 повторов убедили зрителей, что офсайд был и все ждали только, что решит судья. Тот сначала гол засчитал, но потом посмотрел монитор, установленный рядом с полем и отменил. На все про все меньше минуты. Все, нмикто не ноет, играют дальше. У нас вечная проблема, тк телезрители после 10-20 повторов с разных точек знают ИСТИНУ, а судья выносит решение на основании того, что он лично видел за долю секунды и только со своего места. Видение со своей каланчи и отрицание прогрессивных технологий наводит на мысль, что судьи вместо смартфонов используют пейджеры и очень-очень хотят лично решать результаты игр. Кому-то это выгодно.
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Svoysvoemubrat
1508751500
Судьи - самое слабое звено в нашем футбольном хозяйстве.
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