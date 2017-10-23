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    Хусаинов: «Это было не профессиональное судейство, а дворовый футбол»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони должен был получить красную карточку в концовке первого тайма матча с ЦСКА, когда он, уже имевший в желтую карточку, толкнул защитника соперников Алексея Березуцкого, который был без мяча, в спину двумя руками.

    «Умысел в действиях Ригони был – значит это вторая желтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко – это не профессиональное судейство, а дворовый футбол. Отсутствие своевременной реакции побуждает игроков продолжать грубить: «Если ему можно, значит нам тоже можно». В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо еще, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил.

    Здесь судья просто «поплыл». Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 желтых и 4 красные карточки», – считает Хусаинов.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2017 09:04
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 23 октября 2017, 15:55

      Сначала подумал, что судья за Зенит судит, но потом понял, что он просто не судит, а истерит на поле. Жаль, что игру испортил. зачем таких людей допускать до судейства? Даже по пузану видно его отношение к работе, чего еще говорить?!

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 23 октября 2017, 14:00

      Не хочу этого клоуна коментировать .Он похоже игру не видел.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 октября 2017, 13:43

      судья не помог никому. но все остались недовольны!!! значит судья наработал на двойку. если бы он сразу показал кто главный не было бы ни конских истерик ни потасовок.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 октября 2017, 12:38

      Судьи - самое слабое звено в нашем футбольном хозяйстве.

      6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 октября 2017, 12:14

      Вчера смотрел Лацио-Кальяри и тихо завидовал итальянцам, установившим видеоповторы. Кальяри забило гол, вне игры на тоненького. Пока игроки тиранили судью, по ТВ 3-5 повторов убедили зрителей, что офсайд был и все ждали только, что решит судья. Тот сначала гол засчитал, но потом посмотрел монитор, установленный рядом с полем и отменил. На все про все меньше минуты. Все, нмикто не ноет, играют дальше. У нас вечная проблема, тк телезрители после 10-20 повторов с разных точек знают ИСТИНУ, а судья выносит решение на основании того, что он лично видел за долю секунды и только со своего места. Видение со своей каланчи и отрицание прогрессивных технологий наводит на мысль, что судьи вместо смартфонов используют пейджеры и очень-очень хотят лично решать результаты игр. Кому-то это выгодно.

      11
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 23 октября 2017, 12:02

      хусейнболтпошелтывопу

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 октября 2017, 12:02

      хаааа, питер не выиграл, теперь игра рукой самый популярный запрос на яндексе)))))))

      2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 12:00

      Хусаинов, скажи, за что тебя выперли из профессионального судейства?

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 23 октября 2017, 11:53

      Верблуму можно давать желтую карточку уже до начала матча, что бы не сильно вы...вался. Да и Натхо если быть честным наиграл на свою красную, подкат сзади под Кокорина тянул на желтую. В целом как сказал ранее Червиченко у судьи как будто яйца отсутствовали. Пропускал огромное количество нарушений игроков ЦСКА. Справедливости ради стоит сказать, что и игроки ЦСКА раза 3-4 играли руками в своей штрафной, (тот же Березуцкий во время первого тайма в одном моменте ДВАЖДЫ сыграл рукой, поочередно правой и левой) конечно в большинстве случае мяч попадал не в результате удара по воротам, а в качестве отскока, но по совокупности 1 пенальти дать можно было. С другой стороны ни одна из команд не наиграла на победу, так что результат закономерный.

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      Рейтинг: +60

      pul > ARTHUR19 23 октября 2017, 12:43

      ты когда коменты пишешь хоть игру помотри или глаза протри..

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > pul 23 октября 2017, 14:47

      А в чем именно я не прав?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 11:14

      без видеоповторов так будут споры бесконечные.

      5
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