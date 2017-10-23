Хусаинов: «Это было не профессиональное судейство, а дворовый футбол»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони должен был получить красную карточку в концовке первого тайма матча с ЦСКА, когда он, уже имевший в желтую карточку, толкнул защитника соперников Алексея Березуцкого, который был без мяча, в спину двумя руками.

«Умысел в действиях Ригони был – значит это вторая желтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко – это не профессиональное судейство, а дворовый футбол. Отсутствие своевременной реакции побуждает игроков продолжать грубить: «Если ему можно, значит нам тоже можно». В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо еще, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил.

Здесь судья просто «поплыл». Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 желтых и 4 красные карточки», – считает Хусаинов.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.