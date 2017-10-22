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  • Гари Невилл — о возобновлении тренерской карьеры: «Этого никогда не будет»

Гари Невилл — о возобновлении тренерской карьеры: «Этого никогда не будет»

22 октября 2017, 15:25
2

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл сказал, что не собирается возобновлять карьеру тренера.

«Этого никогда не будет. Да, через десять лет я мог бы проснуться и сказать: «Я хочу тренировать». Я люблю футбол, но я больше не хочу быть в этой среде.

Я отклонил два или три предложения из АПЛ, я отклонил еще два варианта в Чемпионшипе и не хотел заниматься этим. «Валенсию» я возглавил, потому что меня попросил деловой партнер. Я подумал, что англичанину редко выпадает шанс управлять одним из четырех или пяти ведущих клубов Испании.

Это была великолепная возможность, но все прошло не так хорошо, как хотелось бы. Однако я наслаждался каждой минутой в «Валенсии», и это меня многому научило. Я не жалею, что уехал тогда в Испанию», — сказал Невилл.

Невилл возглавлял «Валенсию» со 2 декабря 2015 года по 30 марта 2016 года. Под его руководством клуб провел 16 матчей в чемпионате Испании, в которых выиграл трижды.

Сейчас Невилл работает экспертом Sky Sports.

Источник: Daily Mail
Англия Валенсия Невилл Гари
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1508676280
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА !!!
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Psih86
1508677559
В этом и есть вся суть экспертов,что там,что у нас,просто трепаться и обсуждать всех,при этом сами полные ноли!
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