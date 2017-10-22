Гари Невилл — о возобновлении тренерской карьеры: «Этого никогда не будет»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл сказал, что не собирается возобновлять карьеру тренера.

«Этого никогда не будет. Да, через десять лет я мог бы проснуться и сказать: «Я хочу тренировать». Я люблю футбол, но я больше не хочу быть в этой среде.

Я отклонил два или три предложения из АПЛ, я отклонил еще два варианта в Чемпионшипе и не хотел заниматься этим. «Валенсию» я возглавил, потому что меня попросил деловой партнер. Я подумал, что англичанину редко выпадает шанс управлять одним из четырех или пяти ведущих клубов Испании.

Это была великолепная возможность, но все прошло не так хорошо, как хотелось бы. Однако я наслаждался каждой минутой в «Валенсии», и это меня многому научило. Я не жалею, что уехал тогда в Испанию», — сказал Невилл.

Невилл возглавлял «Валенсию» со 2 декабря 2015 года по 30 марта 2016 года. Под его руководством клуб провел 16 матчей в чемпионате Испании, в которых выиграл трижды.

Сейчас Невилл работает экспертом Sky Sports.