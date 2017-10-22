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    Селихов: «Идову все правильно делал, грамотно шел на пенальти»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

    «Мое мнение — пенальти не было. Но Брайн Идову всe грамотно делал, грамотно шел на пенальти», — сказал игрок.

    Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с защитником пермяков Брайном Идову, но судья встречи Павел Кукуян пенальти не назначил.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 00:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 09:30

      Что значит: "грамотно шел на пенальти". Согласно правилам футбола игрок должен играть в мяч, а не в другого игрока. Схватил Идову за ногу, получи по заслугам! Пен и удаление.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > paracetamol 22 октября 2017, 12:19

      он прокинул мяч в сторону,а сам продолжал движение на вратаря,оттого и грамотно шел на пенальти

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 октября 2017, 08:06

      давай, чемпион!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 октября 2017, 04:34

      Он в этот момент совсем не думал, что судья давно куплен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 октября 2017, 01:36

      100% пенальти ....Уже все десятки раз просмотрели эпизод и убедились в этом....Только вот двое слепых арбитра(в поле и на линии) этого не заметили...И еще горчишник выписали....Но все замнут потихонечку- это же Спартак....

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > zico2205 22 октября 2017, 03:51

      Сделали вид что не заметили, а вот Идову не позавидуешь, как говорится, нашим салом нам и по мусалам, мало того что сбили с ног, так ещё и желтую тебе вдобавок...

      3
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > zico2205 22 октября 2017, 09:32

      Два слепых арбитра ждут гонорар от Федуна. Но, думаю, не получат. Евреи за сделанное не платят, надо было авансом брать!

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 01:15

      А ничего,что он раньше вас успевал на мяч?)

      2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 22 октября 2017, 00:57

      ну ну, по-любому не было, а то что игрок сбит в штрафной это все фигня

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