Селихов: «Идову все правильно делал, грамотно шел на пенальти»

Что значит: "грамотно шел на пенальти". Согласно правилам футбола игрок должен играть в мяч, а не в другого игрока. Схватил Идову за ногу, получи по заслугам! Пен и удаление.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).
«Мое мнение — пенальти не было. Но Брайн Идову всe грамотно делал, грамотно шел на пенальти», — сказал игрок.
Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с защитником пермяков Брайном Идову, но судья встречи Павел Кукуян пенальти не назначил.