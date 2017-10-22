Селихов: «Идову все правильно делал, грамотно шел на пенальти»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

«Мое мнение — пенальти не было. Но Брайн Идову всe грамотно делал, грамотно шел на пенальти», — сказал игрок.

Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с защитником пермяков Брайном Идову, но судья встречи Павел Кукуян пенальти не назначил.