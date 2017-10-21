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    Сигурдссон: «Даже при тысяче человек «Рубин» будет выкладываться по полной»

    Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон подвел итог ничьей с «Динамо» (1:1) в рамках 14-го тура чемпионата России.

    «Были ли у нас шансы изменить счет? Их голкипер сделал отличный сейв после удара Сердара Азмуна. Это был стопроцентный момент для гола, но вратарь был великолепен, и смог отбить мяч.

    Тяжело ли играть при низкой посещаемости? Мы играем для людей, которые пришли. Даже если это будет всего тысяча человек, мы будем выкладываться по полной. Это наша работа – играть для тех, кто приходит на стадион», – сказал 31-летний исландец.

    Сигурдссон провел девятый матч в текущем сезоне.

    Ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев сказал, что болельщики будут ходить на матчи только при положительных результатах команды.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.10.2017 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +404

      tilham 23 октября 2017, 15:46

      Я ХОЖУ С СЫНОМ, ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. СПАСИБО РФПЛ ЗА ОСЕНЬ/ ВЕСНА, ИЗ ЗА ЭТОЙ СХЕМЫ ХОДИМ ТОЛЬКО В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ + ПАРУ РАЗ ВЕСНОЙ КОГДА ТЕПЛО.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 октября 2017, 09:57

      Можно просто выигрывать,а не выкладываться...))

      0
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 23 октября 2017, 09:28

      Будете в футбол играть , а не в балет на зеленой лужайке , мы пойдем на стадион.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 21:29

      Чё толку, хоть завыкладывайся, голов-то нет!

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