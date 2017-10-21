Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сигурдссон: «Даже при тысяче человек «Рубин» будет выкладываться по полной»

Сигурдссон: «Даже при тысяче человек «Рубин» будет выкладываться по полной»

21 октября 2017, 20:46
4

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон подвел итог ничьей с «Динамо» (1:1) в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Были ли у нас шансы изменить счет? Их голкипер сделал отличный сейв после удара Сердара Азмуна. Это был стопроцентный момент для гола, но вратарь был великолепен, и смог отбить мяч.

Тяжело ли играть при низкой посещаемости? Мы играем для людей, которые пришли. Даже если это будет всего тысяча человек, мы будем выкладываться по полной. Это наша работа – играть для тех, кто приходит на стадион», – сказал 31-летний исландец.

Сигурдссон провел девятый матч в текущем сезоне.

Ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев сказал, что болельщики будут ходить на матчи только при положительных результатах команды.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Сигурдссон Рагнар
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1508610594
Чё толку, хоть завыкладывайся, голов-то нет!
Ответить
ВАХА ZOV
1508740097
Будете в футбол играть , а не в балет на зеленой лужайке , мы пойдем на стадион.
Ответить
rubinovyi2
1508741860
Можно просто выигрывать,а не выкладываться...))
Ответить
tilham
1508762787
Я ХОЖУ С СЫНОМ, ПРИ МИНУСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. СПАСИБО РФПЛ ЗА ОСЕНЬ/ ВЕСНА, ИЗ ЗА ЭТОЙ СХЕМЫ ХОДИМ ТОЛЬКО В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ + ПАРУ РАЗ ВЕСНОЙ КОГДА ТЕПЛО.
Ответить
Главные новости
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
1
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+