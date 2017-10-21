Сигурдссон: «Даже при тысяче человек «Рубин» будет выкладываться по полной»

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон подвел итог ничьей с «Динамо» (1:1) в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Были ли у нас шансы изменить счет? Их голкипер сделал отличный сейв после удара Сердара Азмуна. Это был стопроцентный момент для гола, но вратарь был великолепен, и смог отбить мяч.

Тяжело ли играть при низкой посещаемости? Мы играем для людей, которые пришли. Даже если это будет всего тысяча человек, мы будем выкладываться по полной. Это наша работа – играть для тех, кто приходит на стадион», – сказал 31-летний исландец.

Сигурдссон провел девятый матч в текущем сезоне.

Ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев сказал, что болельщики будут ходить на матчи только при положительных результатах команды.