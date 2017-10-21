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  • Зуев назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали

Зуев назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали

21 октября 2017, 18:57
18

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев, права на которого принадлежат «Спартаку», считает, что красно-белые составят «Зениту» реальную конкуренцию в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» – реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая, великая победа», – сказал Зуев.

После 13-ти туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ростов Зуев Александр
Комментарии (18)
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Зенит 12
1508602436
Он пошутил сто пудов
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Silver 76
1508606116
Молодец!!!!! Лизнул прямо по середине. А зря в Спартак всё равно не позовут.
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Serjoga
1508609061
Вот после матча Спартак-Амкар скажу с полной уверенность, что Спартак конкурент Зениту, но только во "взламывании плотной обороны" соперника! Обе команды как упрутся в одном направлении (навесы так навесы, прострелы так прострелы...) так до конца матча и гонят по накатанной! В итоге навалы, контроль мяча, а забитых мячей 0! Спартаковцы могли даже получить аналогичный результат матча Зенит-Арсенал, но вмешался судья!
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тщмек 19
1508609178
Если только по благосклонности судейства, то конкурент
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GoldPlayFIFARus9
1508609839
Самому популярному клубу страны - Спартак не конкурент... Во всяком случае в этом году
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Правдоруб100
1508610181
Спартак даже в верхние эшелоны ФИГ ВОЙДЁТ!!!! Это команда - СЛУЧАЙНОСТЬ ещё с прошлого сезона!!!!
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la verdad
1508610201
Ты серьёзно, Зуев?))) Списывайся дальше...
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paracetamol
1508610377
Сегодня уже этот прогноз следует пересмотреть.
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Диктор
1508613053
Я тоже так считаю
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Taps
1508614280
Гниловатая команда с обилием дешёвых негров.
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