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    Зуев назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев, права на которого принадлежат «Спартаку», считает, что красно-белые составят «Зениту» реальную конкуренцию в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Спартак» – реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая, великая победа», – сказал Зуев.

    После 13-ти туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2017 18:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 22 октября 2017, 10:17

      Ну уж если Зуев сказал (а кто это?), то так и будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Старый Бро 22 октября 2017, 01:18

      Вот так лизнул!!!...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 00:03

      Было восемь, станет десять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 21 октября 2017, 22:31

      Гниловатая команда с обилием дешёвых негров.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 22:10

      Я тоже так считаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 21:26

      Сегодня уже этот прогноз следует пересмотреть.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 октября 2017, 21:23

      Ты серьёзно, Зуев?))) Списывайся дальше...

      3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 октября 2017, 21:23

      Спартак даже в верхние эшелоны ФИГ ВОЙДЁТ!!!! Это команда - СЛУЧАЙНОСТЬ ещё с прошлого сезона!!!!

      2
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 21:17

      Самому популярному клубу страны - Спартак не конкурент... Во всяком случае в этом году

      3
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 октября 2017, 21:06

      Если только по благосклонности судейства, то конкурент

      -1
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