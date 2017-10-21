Зуев назвал «Спартак» реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золотые медали

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев, права на которого принадлежат «Спартаку», считает, что красно-белые составят «Зениту» реальную конкуренцию в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Спартак» – реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Списываюсь с Кутеповым, Самедовым, Ребровым, Давыдовым. Эйфории у них нет. После «Севильи» просто поздравил их. Глазам своим не верил, честно говоря, когда матч смотрел. Большая, великая победа», – сказал Зуев.

После 13-ти туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.