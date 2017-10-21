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  • Иванович считает, что лимит не принесет РФПЛ ничего хорошего

Иванович считает, что лимит не принесет РФПЛ ничего хорошего

21 октября 2017, 15:17
4

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что российский футбол претерпел изменения в лучшую сторону за последние несколько лет. Также серб выразил мнение, что ничего хорошего лимит на легионеров РФПЛ не принесет.

«Какие изменения произошли в российском в футболе за девять лет моего отсутствия? Он улучшился. И это связано не только с появлением новых стадионов и атмосферой на них, которая улучшилась. До того маленькие команды набрали уверенности, могут отбирать очки, раньше такое бывало не часто. Чемпионат стал более конкурентным. И сам футбол стал жестче, играть стало тяжелей.

Что думаю о лимите на легионеров в РФПЛ? Думаю, Россия сделала лимит только из-за чемпионата мира. Мое мнение – с лимитом ничего не получится. Игроки, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за российского паспорта», – сказал Иванович.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (4)
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серега кашин
1508589127
лимит, лимит-как все это надоело
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juvseriy
1508592522
Отменить бы лимит сразу зашевелятся все с российскими паспортами, пешеходов никто не станет подписывать за сумасшедшие деньги
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sochi-2013
1508594001
Зато это будет НАШ чемпионат! Уверен, что через 2, 3 года появится много своих хороших игроков. Не станут пропадать в никуда ребята проявившие себя в молодежных сборных, тренеры и скауты будут заинтересованы в их росте.
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paracetamol
1508594035
Правильно считает.
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