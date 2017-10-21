Иванович считает, что лимит не принесет РФПЛ ничего хорошего

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что российский футбол претерпел изменения в лучшую сторону за последние несколько лет. Также серб выразил мнение, что ничего хорошего лимит на легионеров РФПЛ не принесет.

«Какие изменения произошли в российском в футболе за девять лет моего отсутствия? Он улучшился. И это связано не только с появлением новых стадионов и атмосферой на них, которая улучшилась. До того маленькие команды набрали уверенности, могут отбирать очки, раньше такое бывало не часто. Чемпионат стал более конкурентным. И сам футбол стал жестче, играть стало тяжелей.

Что думаю о лимите на легионеров в РФПЛ? Думаю, Россия сделала лимит только из-за чемпионата мира. Мое мнение – с лимитом ничего не получится. Игроки, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за российского паспорта», – сказал Иванович.