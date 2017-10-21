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    Иванович считает, что лимит не принесет РФПЛ ничего хорошего

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подчеркнул, что российский футбол претерпел изменения в лучшую сторону за последние несколько лет. Также серб выразил мнение, что ничего хорошего лимит на легионеров РФПЛ не принесет.

    «Какие изменения произошли в российском в футболе за девять лет моего отсутствия? Он улучшился. И это связано не только с появлением новых стадионов и атмосферой на них, которая улучшилась. До того маленькие команды набрали уверенности, могут отбирать очки, раньше такое бывало не часто. Чемпионат стал более конкурентным. И сам футбол стал жестче, играть стало тяжелей.

    Что думаю о лимите на легионеров в РФПЛ? Думаю, Россия сделала лимит только из-за чемпионата мира. Мое мнение – с лимитом ничего не получится. Игроки, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за российского паспорта», – сказал Иванович.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2017 15:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 16:53

      Правильно считает.

      0
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 21 октября 2017, 16:53

      Зато это будет НАШ чемпионат! Уверен, что через 2, 3 года появится много своих хороших игроков. Не станут пропадать в никуда ребята проявившие себя в молодежных сборных, тренеры и скауты будут заинтересованы в их росте.

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 21 октября 2017, 16:28

      Отменить бы лимит сразу зашевелятся все с российскими паспортами, пешеходов никто не станет подписывать за сумасшедшие деньги

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 15:32

      лимит, лимит-как все это надоело

      -1
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