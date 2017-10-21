Иванович не думает, что «Зенит» станет последним клубом в его карьере

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что не собирается завершать карьеру в петербургском клубе. При этом серб подчеркнул, что намерен выступать еще долгое время.

«Зенит», как и «Челси», – большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», – добавил он.

Иванович перебрался в «Зенит» из «Челси» в феврале этого года, заключив контракт по схеме «2,5+1». В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.