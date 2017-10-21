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  • Иванович не думает, что «Зенит» станет последним клубом в его карьере

Иванович не думает, что «Зенит» станет последним клубом в его карьере

21 октября 2017, 12:57
4

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что не собирается завершать карьеру в петербургском клубе. При этом серб подчеркнул, что намерен выступать еще долгое время.

«Зенит», как и «Челси», – большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», – добавил он.

Иванович перебрался в «Зенит» из «Челси» в феврале этого года, заключив контракт по схеме «2,5+1». В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1508580550
Желание понятно и похвально, но надо быть объективным, Бронислав начал терять в скорости.
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hevbn 28
1508581340
Интересно ,что это значит, это Ивановичу не нравится в Зените или он не нравится питерцам .А вообще Бронислав своей карьерой заслужил закончить тогда когда он сам захочет, думаю для него важной вехой будет ЧМ в следующим году. Если сербы смогут хорошо сыграть на турнире ,то тогда Иванович может и задумается о завершении карьеры на очередном взлете.А вообще не смотря на то, что в последние годы он "стареет" в футбольном плане, думаю уважение к его карьере и его профессионализму должно быть у каждого адекватного человека.
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Serjoga
1508586733
Значит скоро в Китай за большим контрактом!
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