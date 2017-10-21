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    Иванович не думает, что «Зенит» станет последним клубом в его карьере

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что не собирается завершать карьеру в петербургском клубе. При этом серб подчеркнул, что намерен выступать еще долгое время.

    «Зенит», как и «Челси», – большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

    Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае я чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», – добавил он.

    Иванович перебрался в «Зенит» из «Челси» в феврале этого года, заключив контракт по схеме «2,5+1». В текущем сезоне он провел 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2017 12:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 октября 2017, 14:52

      Значит скоро в Китай за большим контрактом!

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 октября 2017, 13:22

      Интересно ,что это значит, это Ивановичу не нравится в Зените или он не нравится питерцам .А вообще Бронислав своей карьерой заслужил закончить тогда когда он сам захочет, думаю для него важной вехой будет ЧМ в следующим году. Если сербы смогут хорошо сыграть на турнире ,то тогда Иванович может и задумается о завершении карьеры на очередном взлете.А вообще не смотря на то, что в последние годы он "стареет" в футбольном плане, думаю уважение к его карьере и его профессионализму должно быть у каждого адекватного человека.

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > hevbn 28 21 октября 2017, 14:11

      Это значит,что Бронислав не хочет заканчивать карьеру в 33-35 лет,а хочет дальше,однако ни один большой клуб не будет держать у сбея такого возрастного игрока,и поэтому ВСЕ игроки заканчивают в более слабых командах и он это понимает. Он мог бы к примеру как и Тотти сидеть на банке до 39,но он не воспитанник Зенита и смысла мариновать на банке нет

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 13:09

      Желание понятно и похвально, но надо быть объективным, Бронислав начал терять в скорости.

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