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    Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров для российских клубов, участвующих в еврокубках

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выступил с инициативой ужесточить лимит на легионеров для клубов РФПЛ, участвующих в еврокубках.

    На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

    «На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причем не только в российских турнирах, но и в европейских.

    Наши ребята должны получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол», — сказал Булыкин.

    Источник: Газета.ру

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    20.10.2017 21:46
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +157

      Ali77 21 октября 2017, 14:36

      Заебись лимит сделали! В итоге в сборной: Фернандес, Гильерме, Ари будет, Рауш, Нойштендер))

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 октября 2017, 12:14

      Одень варежки и вали из клуба. Нам такие умные не нужны.
      Да, кстати, хотелось бы знать, в чем заключаются его работа в Локо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 21 октября 2017, 10:49

      Хватит нам лимита и в ЧР , а на еврокубки пусть сильнейшие выходят играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 октября 2017, 10:37

      При таком лимите в Голландии, булыкина даже на баночке бы не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:34

      вот лишь бы чушь сморозить какую-нибудь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 21 октября 2017, 07:51

      Прогнулся перед великим вождём всех народов..

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 октября 2017, 06:52


      Булыкин как бузова всякую херню несет.

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 октября 2017, 06:04

      Нужно ужесточить доступ к прессе для вот таких Икспертов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 октября 2017, 01:33

      Теперь я понял откуда ноги растут, ещё один мыслитель объявился , просто не оскудеет земля наша, Сократ , да и только

      4
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      Рейтинг: +371

      multi1984 21 октября 2017, 01:15

      Ага.5 баллов. Прямо умный человек… в кавычках естественно

      4
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