Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров для российских клубов, участвующих в еврокубках

Заебись лимит сделали! В итоге в сборной: Фернандес, Гильерме, Ари будет, Рауш, Нойштендер))
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выступил с инициативой ужесточить лимит на легионеров для клубов РФПЛ, участвующих в еврокубках.
На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».
«На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причем не только в российских турнирах, но и в европейских.
Наши ребята должны получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол», — сказал Булыкин.