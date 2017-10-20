Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров для российских клубов, участвующих в еврокубках

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выступил с инициативой ужесточить лимит на легионеров для клубов РФПЛ, участвующих в еврокубках.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «6+5».

«На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причем не только в российских турнирах, но и в европейских.

Наши ребята должны получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол», — сказал Булыкин.