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    «Милан» намерен приобрести защитника «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Как утверждает Calciomercato, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Милан».

    Ранее сообщалось, что красно-черные видят в испанце замену Андреа Конти, который выбыл минимум на полгода.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Видаль провел четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 октября 2017, 15:34

      За такие смешные деньги его не отпустят. Так как не купят никого лучше на 7,5 мил.

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Jenea83 21 октября 2017, 04:39

      та, а зачем им лучше, если он не игрок основы? проще из молодняка своего натренировать....

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