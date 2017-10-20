«Милан» намерен приобрести защитника «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Алейш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Как утверждает Calciomercato, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Милан».

Ранее сообщалось, что красно-черные видят в испанце замену Андреа Конти, который выбыл минимум на полгода.

В нынешнем розыгрыше Примеры Видаль провел четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро.