Жемалетдинов: «Цель «Рубина» – еврокубки»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал об атмосфере в казанской команде и целях на сезон.
Напомним, что 21 октября клуб из Татарстана сыграет с московским «Динамо» в рамках матча 14-го тура чемпионата России.
– Какое настроение в команде после победы в Ростове?
– В команде всегда было все хорошо. Готовимся к «Динамо», как к остальным соперникам.
– Почему у «Рубина» так мало моментов?
– Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. «Динамо» хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли – это еврокубки. На меньшее мы не согласны.
Источник: «Спорт-Экспресс»