Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жемалетдинов: «Цель «Рубина» – еврокубки»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал об атмосфере в казанской команде и целях на сезон.

    Напомним, что 21 октября клуб из Татарстана сыграет с московским «Динамо» в рамках матча 14-го тура чемпионата России.

    – Какое настроение в команде после победы в Ростове?

    – В команде всегда было все хорошо. Готовимся к «Динамо», как к остальным соперникам.

    – Почему у «Рубина» так мало моментов?

    – Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. «Динамо» хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли – это еврокубки. На меньшее мы не согласны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 октября 2017, 19:01

      Закрой рот продажная тварь!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11