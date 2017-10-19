Жемалетдинов: «Цель «Рубина» – еврокубки»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал об атмосфере в казанской команде и целях на сезон.

Напомним, что 21 октября клуб из Татарстана сыграет с московским «Динамо» в рамках матча 14-го тура чемпионата России.

– Какое настроение в команде после победы в Ростове?

– В команде всегда было все хорошо. Готовимся к «Динамо», как к остальным соперникам.

– Почему у «Рубина» так мало моментов?

– Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. «Динамо» хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли – это еврокубки. На меньшее мы не согласны.