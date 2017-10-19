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    Ребров и Зобнин тренировались по индивидуальной программе накануне матча с «Амкаром»

    Футболисты «Спартака» сегодня начали подготовку к матчу 14-го тура чемпионата России против «Амкара».

    Как сообщается на официальном сайте красно-белых, вратарь Артем Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе.

    Георгий Тигиев, Артем Тимофеев, Джано и Александр Самедов продолжают лечение от полученных травм.

    Напомним, встреча «Спартака» с «Амкаром» пройдет 21 октября в Москве на «Открытие Арене».

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.10.2017 16:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 20 октября 2017, 07:06

      Зобнин к Ливерпулю поспеет?
      Созреет?
      Нет, пусть лучше время пройдёт
      И он к плей-офф в форме подойдёт.

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 16:33

      Дааа, не пустует больничка!!... Доктора и физиотерапевты колдуют и восстанавливают, ещё бы игроки выполняли все предписания и не торопили события!!..

      "И успех, и неуспех в лечении болезни нужно возлагать как на долю врача, так и на долю пациента!..." (Гиппократ)

      5
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2017, 16:27

      так а что с Самедовым то? поконкретнее так и не сообщили. насколько все серьезно

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