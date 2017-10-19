Ребров и Зобнин тренировались по индивидуальной программе накануне матча с «Амкаром»

Зобнин к Ливерпулю поспеет?
Созреет?
Нет, пусть лучше время пройдёт
И он к плей-офф в форме подойдёт.
Футболисты «Спартака» сегодня начали подготовку к матчу 14-го тура чемпионата России против «Амкара».
Как сообщается на официальном сайте красно-белых, вратарь Артем Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе.
Георгий Тигиев, Артем Тимофеев, Джано и Александр Самедов продолжают лечение от полученных травм.
Напомним, встреча «Спартака» с «Амкаром» пройдет 21 октября в Москве на «Открытие Арене».