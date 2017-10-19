Тренер «Ромы»: «Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что его команда выглядела отлично в матче с «Челси» в Лиге чемпионов, но только лишь во втором тайме.

«Почти весь первый тайм мы провели на половине поля соперника, владели мячом почти 60 процентов времени. Мне очень понравилось, как мы строили свою игру. Мы стараемся лишать соперников мяча и еще продолжаем работать над этим.

Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок. Но мне очень понравилось, как мои игроки приходили в себя и восстанавливались после допущенных ошибок. Сегодня мы показали характер и продолжаем двигаться в правильном направлении.

Очень здорово играть в Англии, на английский полях, в этой атмосфере. Думаю, болельщики оценили проявленный нами характер. Моя футбольная философия такова, что надо терпеть, быть в игре с первой до последней минуты. Второй тайм в нашем исполнении получился просто блестящим», – считает Ди Франческо.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.