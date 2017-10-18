Лига чемпионов. «Челси» сыграл вничью с «Ромой», команды забили шесть голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» – 3:3. Дублями отметились Эден Азар и Эдин Джеко.

После данного результата лондонский клуб, набравший семь очков, остался во главе группы С. Римляне с пятью очками занимают вторую позицию.

Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур

Челси (Англия) – Рома (Италия) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Луис, 11; 2:0 – Азар, 37; 2:1 – Коларов, 40; 2:2 – Джеко, 60; 2:3 – Джеко, 70; 3:3 – Азар, 75.

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