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    Лига чемпионов. «Челси» сыграл вничью с «Ромой», команды забили шесть голов

    В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» – 3:3. Дублями отметились Эден Азар и Эдин Джеко.

    После данного результата лондонский клуб, набравший семь очков, остался во главе группы С. Римляне с пятью очками занимают вторую позицию.

    Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур

    Челси (Англия) – Рома (Италия) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Луис, 11; 2:0 – Азар, 37; 2:1 – Коларов, 40; 2:2 – Джеко, 60; 2:3 – Джеко, 70; 3:3 – Азар, 75.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +281

      trudovik 19 октября 2017, 11:06

      Редакторы новостей опять упоролись спайсом.
      http://prntscr.com/gz9f9y

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 октября 2017, 01:30

      Чего то подобного я и ожидал , только с победой в итоге!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4891

      алдан2014 19 октября 2017, 01:21

      Хорошая игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 октября 2017, 00:40

      Оччень карашо

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 19 октября 2017, 00:15

      Forza Roma!

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 октября 2017, 00:10

      Обидно упущенная победа..
      Хотя, с такой игрой еще хорошо, что ничья..

      1
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      Рейтинг: -55

      Real. 18 октября 2017, 23:50

      Вот это игра

      0
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