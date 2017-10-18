Голы Джаки и Оберлена принесли «Базелю» победу над ЦСКА

Да уж жаль, но такова реальность. ЦСКА сейчас мало что противопоставить может в Европе.
Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Базелем» (0:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Джака, 29
GIF-ГЛ! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:1 29' Таулянт Джака Taulant Xhaka pic.twitter.com/eycQBbUmx4— РФПЛ (@rfpl) 18 октября 2017 г.
0:2 – Оберлен, 90
GIF-ГЛ! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:2 90' Димитри Оберлин Dimitri Oberlin pic.twitter.com/ho09o1F9sE— РФПЛ (@rfpl) 18 октября 2017 г.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.
ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?