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    Голы Джаки и Оберлена принесли «Базелю» победу над ЦСКА

    Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и швейцарским «Базелем» (0:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Джака, 29

    0:2 – Оберлен, 90

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Twitter

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    18.10.2017 23:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 11:47

      Да уж жаль, но такова реальность. ЦСКА сейчас мало что противопоставить может в Европе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 09:33

      Кони взялись за старое - сливать в ЛЧ всем! 10 лямов получили от УЕФЫ, задача выполнена. Сейчас главное - поход за новыми 10 лямами. А судьи наши этому и рады.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 октября 2017, 06:40

      Хочется спросить: -Что это вообще было?

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 октября 2017, 02:35

      сцуки.........

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      Рейтинг: -45

      stream15 19 октября 2017, 01:42

      Хоть в ЛЕ нужно попасть.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > stream15 19 октября 2017, 02:29

      а там что легче им будет

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 октября 2017, 00:36

      Надо сказать спасибо игрокам Базеля что не забили ещё пару голов к тем что уже забили.Этож на сколько надо не уважать своих болельщиков что-бы просто полтора часа делать вид что они вроде бы в футбол играли.

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 октября 2017, 00:26

      меня разсмешил Головин в послематчевом интервью. сказал что в ответной игре надо быстрее играть и бастро освободиться от мяча. а сам всю игру то и делал что не отдавал мяч в нужный момент а потом некому было . по мне он запорол всю игру больше всех. а Васина вообще в командах РПЛ нельзя оставлять. такие ошибки в ФНЛ лучще играют

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 октября 2017, 00:08

      Одно слово....цкг.

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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 19 октября 2017, 00:04

      Цска где играл вообще?Мне показалось,что в Швейцарии игра идет!Они должны были играть так как Димитри Оберлин,вышадший на замену!Он хет трик мог сделать,вот так надо играть при своих трибунах,кошмар,смотреть противно было!

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 октября 2017, 23:31

      Мдаааа... Это пи..ец.Когда уже этот турнир уважать начнём?...

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