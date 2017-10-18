«Урал» сыграл товарищеский матч с заключенными

Футболисты «Урала» посетили исправительную колонию № 2 Екатеринбурга. Команда провела товарищеский матч с заключенными. Победа в игре осталась за «Уралом со счетом 5:2.

«Хочу поблагодарить руководство колонии. Они делают большое дело – популяризуют спорт. У них здесь хорошие условия для футбола. Думаю, для них сегодня это большой праздник, потому что приехала команда нашего города. Думаю, они будут долго жить этим событием», — отметил полузащитник «Урала» Артем Фидлер.