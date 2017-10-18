Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Урал» сыграл товарищеский матч с заключенными

    Футболисты «Урала» посетили исправительную колонию № 2 Екатеринбурга. Команда провела товарищеский матч с заключенными. Победа в игре осталась за «Уралом со счетом 5:2.

    «Хочу поблагодарить руководство колонии. Они делают большое дело – популяризуют спорт. У них здесь хорошие условия для футбола. Думаю, для них сегодня это большой праздник, потому что приехала команда нашего города. Думаю, они будут долго жить этим событием», — отметил полузащитник «Урала» Артем Фидлер.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 21:09

      НИЧТО КРОМЕ ФУТБОЛА ! не влияет так позитивно на мозги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:18

      Я бы с убийцами и насильниками отказался бы играть сразу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 18:51

      Хороший, добрый поступок и людям запомниться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 октября 2017, 17:26

      Отличный спарринг партнер)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11