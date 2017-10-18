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    Салах: «Ливерпуль» идет по правильному пути»

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что после разгрома «Марибора» со счетом 7:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, его команде следует сосредоточиться на результатах игр в Премьер-лиге.

    «Мы сыграли хороший матч, добившись важного результата. Теперь нам нужно смотреть вперед и побеждать в следующих встречах.

    Мне кажется, что теперь у каждого из нас есть уверенность, что мы идем по правильному пути. Сейчас «Ливерпулю» нужно сосредоточиться на улучшении результатов в Премьер-лиге», – заявил Салах.

    В матче девятого тура АПЛ «Ливерпуль» встретится на выезде с «Тоттенхэмом». Игра состоится в воскресенье, 22 октября, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    18.10.2017 11:32
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