Салах: «Ливерпуль» идет по правильному пути»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что после разгрома «Марибора» со счетом 7:0 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, его команде следует сосредоточиться на результатах игр в Премьер-лиге.

«Мы сыграли хороший матч, добившись важного результата. Теперь нам нужно смотреть вперед и побеждать в следующих встречах.

Мне кажется, что теперь у каждого из нас есть уверенность, что мы идем по правильному пути. Сейчас «Ливерпулю» нужно сосредоточиться на улучшении результатов в Премьер-лиге», – заявил Салах.

В матче девятого тура АПЛ «Ливерпуль» встретится на выезде с «Тоттенхэмом». Игра состоится в воскресенье, 22 октября, в 18:00 по московскому времени.