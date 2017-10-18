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Моуринью считает «Бенфику» сильнее ЦСКА и «Базеля»

18 октября 2017, 10:55
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «Бенфика», с которой его команде предстоит встретиться в среду в матче Лиги чемпионов, превосходит по силе и «Базель», и ЦСКА. По мнению португальского специалиста, у него получилось донести это до своих футболистов.

«Наша цель – выйти из группы. Если мы обеспечим себе путевку в плей-офф в предпоследнем туре, то поставим цель – занять в группе первое место. Но главная задача – пройти дальше. Очко во встрече с сильнейшим нашим соперником по группе будет хорошим результатом, но если представить, что это игра на вылет, то нужно побеждать, что мы и постараемся сделать.

Стартовый состав я вам не назову, его пока не знают даже игроки. Но у нас много травмированных, и вариантов не так уж и много.

Я не знаю, какой план на игру у Роя Втории. Я хорошо знаком с этой командой, хоть и не противостоял ей лет десять. В Лиге чемпионов «Бенфика» играет несколько иначе, с тремя полузащитниками. Я сильно удивлюсь, если она станет действовать как-то иначе.

Сегодня я успешно донес до своих игроков, что «Бенфика» не просто сильнее «Базеля» и ЦСКА, она значительнее сильнее этих клубов. Это было сложно доказать, но мне, кажется, удалось. Футболисты поняли, что «Бенфика» серьезный и очень сложный соперник. Но мы верим в себя и сделаем все для победы.

С момента моей работы в «Бенфике» прошло 17 лет, но я помню каждую мелочь. В сезоне 2003/04 я выиграл здесь с «Порту». Я возвращался в Португалию, чтобы сыграть с «Порту» и со «Спортингом», но еще ни разу это не был официальный матч, то были товарищеские встречи. Завтра будет все по-серьезному и, несмотря на все уважение к «Бенфике», мы постараемся выиграть», – рассказал Моуринью перед матчем.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени. В параллельном матче сыграют ЦСКА и «Базель».

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Бенфика Базель ЦСКА Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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BRO_football
1508317518
Ну да, если смотреть по таблице коэффициентов УЕФА, то Бенфика действительно сильнее ЦСКА, Базеля и даже самого Манчестер Юнайтед
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