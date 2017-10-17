Главный тренер «Базеля»: «Приехали в Россию, чтобы обыграть ЦСКА»

Главный тренер швейцарского «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Его команда приехала за тремя очками.

«Завтра точно не будет Рикки ван Вольфсвинкела. Позже определимся, будут ли изменения. Димитри Оберлен не играл с «Лугано» из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.

ЦСКА выглядел не лучшим образом против «Манчестер Юнайтед», но я видел много матчей, где соперники «МЮ» так выглядели.

ЦСКА — очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против армейцев будут определяющими. «Базель» и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно «Бенфики». Мы прилетели сюда за тремя очками», – сказал Вики.

Игра на «ВЭБ Арене» состоится 18 октября.