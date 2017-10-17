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  • Главный тренер «Базеля»: «Приехали в Россию, чтобы обыграть ЦСКА»

Главный тренер «Базеля»: «Приехали в Россию, чтобы обыграть ЦСКА»

17 октября 2017, 19:07
39

Главный тренер швейцарского «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Его команда приехала за тремя очками.

«Завтра точно не будет Рикки ван Вольфсвинкела. Позже определимся, будут ли изменения. Димитри Оберлен не играл с «Лугано» из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.

ЦСКА выглядел не лучшим образом против «Манчестер Юнайтед», но я видел много матчей, где соперники «МЮ» так выглядели.

ЦСКА — очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против армейцев будут определяющими. «Базель» и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно «Бенфики». Мы прилетели сюда за тремя очками», – сказал Вики.

Игра на «ВЭБ Арене» состоится 18 октября.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Базель Вики Рафаэль
Комментарии (39)
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Чикомас
1508256500
А так и должно быть. И мы надеемся на 3 очка. А если не надеяться, нехер на поле выходить...
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OfaZavr
1508257026
ЦСКА тоже нужны три очка, удачи армейцы!
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VVM1964
1508261158
ОЧЕНЬ САМОУВЕРЕННО - НАДО НАКАЗАТЬ .
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1508261234
Думаю, что Базель в этом матче забьёт 1 гол. А вот сколько пропустят - вопрос открытый, всё в ногах ЦСКА!
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АЛЕКС 58
1508261495
Удачи ЦСКА, и Спартаку сегодня!
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за ЦСКА с 1980г
1508261630
Думаю всё будет нормуль..
Ответить
alikatos
1508263294
всем российским командам удачи на етой неделе
Ответить
Полная Канистра
1508263599
уууууу какие перлы тут вика разносит не будет вам тут лёгкой прогулки
Ответить
Nerlinger
1508300107
Хрен вам!!!! Удачи ЦСКА!!!
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Артурка32
1508304046
Я надеюсь вчера игроки ЦСКА смотрели матч Спартака с Севильей и поняли как сегодня надо сыграть с Базелем)))))
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