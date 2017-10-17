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    Главный тренер «Базеля»: «Приехали в Россию, чтобы обыграть ЦСКА»

    Главный тренер швейцарского «Базеля» Рафаэль Вики поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Его команда приехала за тремя очками.

    «Завтра точно не будет Рикки ван Вольфсвинкела. Позже определимся, будут ли изменения. Димитри Оберлен не играл с «Лугано» из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров.

    ЦСКА выглядел не лучшим образом против «Манчестер Юнайтед», но я видел много матчей, где соперники «МЮ» так выглядели.

    ЦСКА — очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против армейцев будут определяющими. «Базель» и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно «Бенфики». Мы прилетели сюда за тремя очками», – сказал Вики.

    Игра на «ВЭБ Арене» состоится 18 октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 19:07
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 октября 2017, 10:45

      Раскатаем Швейцарцев как сыр по полю!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 18 октября 2017, 08:20

      Я надеюсь вчера игроки ЦСКА смотрели матч Спартака с Севильей и поняли как сегодня надо сыграть с Базелем)))))

      5
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Артурка32 18 октября 2017, 15:28

      Удачи ЦСКА и не менее эффектного матча!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 октября 2017, 07:15

      Хрен вам!!!! Удачи ЦСКА!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 18 октября 2017, 07:12

      Удачи

      1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 18 октября 2017, 03:40

      Успеха ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 октября 2017, 00:48

      Севилья тоже приезжала за победой, но уезжает не солоно хлебавши. Армейцам удачи в игре с Базелем. Будем болеть за ЦСКА!

      3
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      Рейтинг: +1491

      GM 18 октября 2017, 00:31

      А что он еще должен был сказать? "Мы приехали сливать по полной программе"? А потом искать новую работу?

      1
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      Рейтинг: +42

      Психинквизитор 17 октября 2017, 22:12

      Будем верит в ЦСКА,Базель впринципе не такой уж им и соперник,верим в Марио,Игоря и ВАся вдруг опять заколотит))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 17 октября 2017, 21:09

      Лошадки, дайте им конского слямзить)

      3
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 17 октября 2017, 21:07

      Если не Базель, то кого?

      1
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