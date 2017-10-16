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Головин и Васин смогут помочь ЦСКА в матче с «Базелем»

16 октября 2017, 15:44
10

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин имеют шансы выйти на поле в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем». При это он подчеркнул, что окончательное решение относительно участия обоих футболистов во встрече со швейцарской командой будет принято за день до поединка.

«Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник», – сказал Керимов.

Матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в среду, 18 октября, в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Базель Васин Виктор Головин Александр
Комментарии (10)
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cska-62
1508159224
Хорошо бы...
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Файдаэн
1508160456
У вас ошибка, правильнее: "Васин сможет помочь Базелю в игре с ЦСКА"
Ответить
Артурка32
1508162430
Хорошо же, когда надежда на российских игроков, а не на нигеров)) дай то Бог, чтоб помогли
Ответить
Lester84
1508166544
Главное чтоб Васин действительно помог, а не так как он умеет)))
Ответить
Аид666
1508173797
Хорошей игры и без травм!
Ответить
ALEX ML
1508175631
Понтус бы вышел на 100% помощь
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