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    Головин и Васин смогут помочь ЦСКА в матче с «Базелем»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин имеют шансы выйти на поле в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем». При это он подчеркнул, что окончательное решение относительно участия обоих футболистов во встрече со швейцарской командой будет принято за день до поединка.

    «Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник», – сказал Керимов.

    Матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в среду, 18 октября, в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2017 15:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 октября 2017, 20:40

      Понтус бы вышел на 100% помощь

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 октября 2017, 20:09

      Хорошей игры и без травм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 октября 2017, 18:09

      Главное чтоб Васин действительно помог, а не так как он умеет)))

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Lester84 16 октября 2017, 22:54

      в нападении его попробовать надо

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Отчаянный Пердун 17 октября 2017, 09:27

      Ну кстати как варик - феерично забивать он умеет

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 октября 2017, 17:00

      Хорошо же, когда надежда на российских игроков, а не на нигеров))
      дай то Бог, чтоб помогли

      5
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 16 октября 2017, 16:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У вас ошибка, правильнее: "Васин сможет помочь Базелю в игре с ЦСКА"

      -6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2017, 16:07

      Хорошо бы...

      7
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > cska-62 16 октября 2017, 17:57

      Привет Евгений, хорошо, чтобы лазарет ЦСКА был пуст. Удачи ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > OOOVVV. 16 октября 2017, 18:58

      Спасибо!

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