Головин и Васин смогут помочь ЦСКА в матче с «Базелем»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин имеют шансы выйти на поле в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем». При это он подчеркнул, что окончательное решение относительно участия обоих футболистов во встрече со швейцарской командой будет принято за день до поединка.

«Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник», – сказал Керимов.

Матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в среду, 18 октября, в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени.