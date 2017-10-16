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    «Барселона» хочет зимой заменить Гомеша Матой или Эррерой

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассматривает двух полузащитников «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Андре Гомешу, который, по всей вероятности, покинет клуб зимой.

    Сообщается, что специалист высказал свои предпочтения руководству сине-гранатовых, назвав Хуана Мату и Андера Эрреру.

    Контракты обоих игроков истекают летом 2018 года. Вальверде считает, что футболистов заинтересует возможность перебраться в каталонский клуб, даже если им не будет гарантирована регулярная игровая практика.

    Летом уже сообщалось об интересе «блауграны» к Эррере. Позже появилась информация, что испанец отказался от перехода в «Барселону» и намерен продлить соглашение с манкунианцами.

    Источник: Tribalfootball

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    16.10.2017 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      grafff 17 октября 2017, 11:01

      неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 16 октября 2017, 19:31

      Хз

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 октября 2017, 17:07

      если не расчитываешь на Гомеша, зачем тогда ставил его в основной состав против Атлетико М?

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 октября 2017, 14:46

      Мата подходит больше

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