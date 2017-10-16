«Барселона» хочет зимой заменить Гомеша Матой или Эррерой

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассматривает двух полузащитников «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Андре Гомешу, который, по всей вероятности, покинет клуб зимой.

Сообщается, что специалист высказал свои предпочтения руководству сине-гранатовых, назвав Хуана Мату и Андера Эрреру.

Контракты обоих игроков истекают летом 2018 года. Вальверде считает, что футболистов заинтересует возможность перебраться в каталонский клуб, даже если им не будет гарантирована регулярная игровая практика.

Летом уже сообщалось об интересе «блауграны» к Эррере. Позже появилась информация, что испанец отказался от перехода в «Барселону» и намерен продлить соглашение с манкунианцами.