Орлов: «Ребята, а чего вы так не играете с другими, как со «Спартаком»?»

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что недонастрой на соперника мешает говорить пока о чемпионской игре сине-бело-голубых. По его словам, вся борьба в чемпионате еще впереди.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Поняли, что делал Иванович, когда гости забивали?

– Бранислав не добежал в том эпизоде. Не выручил.

– Не многовато ли уже казусов у «Зенита»? Поражения от «Бней-Иегуды», «Утрехта», «Арсенала», ничья с «Анжи», вылет из Кубка России от питерского «Динамо»?

– Это все недонастрой. Значит, не придумана правильная тактика, чтобы подавлять таких соперников. Но ведь против «Спартака» это делали с первой минуты! Это был самый показательный матч. Ребята, а чего вы так не играете с другими?

– Уже повесили себе золотые медали на шею?

– Не знаю, какие у футболистов мотивы. Выходят на поле академики. А на самом деле видим, что это школьное образование. «Зенит» сейчас еще не выглядит лидером по игре. Это показали встречи с «Анжи» и «Арсеналом». Лидерский футбол показан со «Спартаком», «Ахматом», «Краснодаром». Но сейчас его нет. Вся борьба еще впереди.