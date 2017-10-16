Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Ребята, а чего вы так не играете с другими, как со «Спартаком»?»

Орлов: «Ребята, а чего вы так не играете с другими, как со «Спартаком»?»

16 октября 2017, 10:51
16

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что недонастрой на соперника мешает говорить пока о чемпионской игре сине-бело-голубых. По его словам, вся борьба в чемпионате еще впереди.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Поняли, что делал Иванович, когда гости забивали?

– Бранислав не добежал в том эпизоде. Не выручил.

– Не многовато ли уже казусов у «Зенита»? Поражения от «Бней-Иегуды», «Утрехта», «Арсенала», ничья с «Анжи», вылет из Кубка России от питерского «Динамо»?

– Это все недонастрой. Значит, не придумана правильная тактика, чтобы подавлять таких соперников. Но ведь против «Спартака» это делали с первой минуты! Это был самый показательный матч. Ребята, а чего вы так не играете с другими?

– Уже повесили себе золотые медали на шею?

– Не знаю, какие у футболистов мотивы. Выходят на поле академики. А на самом деле видим, что это школьное образование. «Зенит» сейчас еще не выглядит лидером по игре. Это показали встречи с «Анжи» и «Арсеналом». Лидерский футбол показан со «Спартаком», «Ахматом», «Краснодаром». Но сейчас его нет. Вся борьба еще впереди.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Орлов Геннадий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1508141153
Наверное, потому, что в РФПЛ не принято напрягаться больше нужного... Выложились в столичных поединках, помордовались в различных дерби и ВСЁ!!!! В остальных матчах играют в полноги, блистая мастерством или ещё чем-нибудь.... Потому и не получается у наших в других чемпах - там в каждом из 30-40 матчах рубиться надо по полной!!...
Ответить
OfaZavr
1508146048
думали уж Арсенал то мы точно в пол ноги сделаем))
Ответить
спартач-тверь
1508146416
Орлова за последний абзац прям за уважал!
Ответить
Александ1982
1508148497
что теряем очки зенит???а впереди еще много игр)))) тем интереснее становится борьба за места)))
Ответить
subbotaspartak
1508148527
Победил Арсенал Зенита, ну и победил... А победил Спартака - память на века.
Ответить
Диктор
1508149659
Оооо птичкин по другому запел,это показатель.
Ответить
Павелий
1508156632
Потому что Спартак - лучшая команда России, и у всех остальных только 2 матча в году, в которых они прыгают выше головы. Зенит начал своё движение в ФНЛ. Так держать!
Ответить
3a zenit
1508159291
это ебучие букмекеры чудят 100%!Выгоните их нахер из РФПЛ!
Ответить
Полная Канистра
1508162505
оказывается купили школьников в аргентине хе хе про местных ваших молчу птушники
Ответить
Отчаянный Пердун
1508182457
потому что не дают так играть. ну проиграл и проиграли что трагедию то делать. барса, реал, бавария тоже проигрывают
Ответить
Главные новости
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
5
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+