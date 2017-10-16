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    Орлов: «Ребята, а чего вы так не играете с другими, как со «Спартаком»?»

    Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов считает, что недонастрой на соперника мешает говорить пока о чемпионской игре сине-бело-голубых. По его словам, вся борьба в чемпионате еще впереди.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    – Поняли, что делал Иванович, когда гости забивали?

    – Бранислав не добежал в том эпизоде. Не выручил.

    – Не многовато ли уже казусов у «Зенита»? Поражения от «Бней-Иегуды», «Утрехта», «Арсенала», ничья с «Анжи», вылет из Кубка России от питерского «Динамо»?

    – Это все недонастрой. Значит, не придумана правильная тактика, чтобы подавлять таких соперников. Но ведь против «Спартака» это делали с первой минуты! Это был самый показательный матч. Ребята, а чего вы так не играете с другими?

    – Уже повесили себе золотые медали на шею?

    – Не знаю, какие у футболистов мотивы. Выходят на поле академики. А на самом деле видим, что это школьное образование. «Зенит» сейчас еще не выглядит лидером по игре. Это показали встречи с «Анжи» и «Арсеналом». Лидерский футбол показан со «Спартаком», «Ахматом», «Краснодаром». Но сейчас его нет. Вся борьба еще впереди.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2017 10:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 22:34

      потому что не дают так играть. ну проиграл и проиграли что трагедию то делать. барса, реал, бавария тоже проигрывают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 17:01

      оказывается купили школьников в аргентине хе хе про местных ваших молчу птушники

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 октября 2017, 16:08

      это ебучие букмекеры чудят 100%!Выгоните их нахер из РФПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 16 октября 2017, 15:23

      Потому что Спартак - лучшая команда России, и у всех остальных только 2 матча в году, в которых они прыгают выше головы. Зенит начал своё движение в ФНЛ. Так держать!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > Павелий 16 октября 2017, 15:49

      Дай расцелую!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > спартач-тверь 16 октября 2017, 19:20

      =)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Павелий 16 октября 2017, 20:50

      А что Вы будете говорить, когда Зенит сыграет успешнее Спартака и ЦСКА в европейском турнире? Сейчас были матчи сборных и подготовка к Русенборгу.В конце футбольного сезона Спартак не будет выше Зенита!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > ZENIT-59 16 октября 2017, 20:58

      Когда сыграет, тогда и поговорим. У нас тоже сборники были. Так что не надо лохматить бабушку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 13:27

      Оооо птичкин по другому запел,это показатель.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Диктор 16 октября 2017, 13:59

      Он постоянно переобувается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 13:08

      Победил Арсенал Зенита, ну и победил...
      А победил Спартака - память на века.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 октября 2017, 13:08

      что теряем очки зенит???а впереди еще много игр)))) тем интереснее становится борьба за места)))

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Александ1982 16 октября 2017, 19:40

      тройка итак ясна мне кажется, локо сдуется, краснодар не потянет, первые 3 места Зенит ЦСКА Спартак,а в каком порядке другой вопрос

      -1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 16 октября 2017, 12:33

      Орлова за последний абзац прям за уважал!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 12:27

      думали уж Арсенал то мы точно в пол ноги сделаем))

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 11:05

      Наверное, потому, что в РФПЛ не принято напрягаться больше нужного... Выложились в столичных поединках, помордовались в различных дерби и ВСЁ!!!!
      В остальных матчах играют в полноги, блистая мастерством или ещё чем-нибудь....
      Потому и не получается у наших в других чемпах - там в каждом из 30-40 матчах рубиться надо по полной!!...

      4
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