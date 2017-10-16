Боатенг хотел уйти из «Баварии» из-за Анчелотти

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что планировал покинуть Мюнхен из-за бывшего главного тренера Карло Анчелотти.

«Мне не удалось тесно поработать с Анчелотти, так как он чаще видел меня травмированным, чем на поле. Этим летом я говорил с лидерами нашей команды и спрашивал, видят ли они меня в команде. Я намекал, что думаю об уходе», – приводит слова Боатенга Kicker.

Анчелотти был уволен из «Баварии» в сентябре этого года. Его место в команде занял Юпп Хайнкес.