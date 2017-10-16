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    Боатенг хотел уйти из «Баварии» из-за Анчелотти

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что планировал покинуть Мюнхен из-за бывшего главного тренера Карло Анчелотти.

    «Мне не удалось тесно поработать с Анчелотти, так как он чаще видел меня травмированным, чем на поле. Этим летом я говорил с лидерами нашей команды и спрашивал, видят ли они меня в команде. Я намекал, что думаю об уходе», – приводит слова Боатенга Kicker.

    Анчелотти был уволен из «Баварии» в сентябре этого года. Его место в команде занял Юпп Хайнкес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 16 октября 2017, 13:40

      Будешь косячить, будешь и у другого тренера на лавке сидеть.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 16 октября 2017, 08:49

      Папа Карло развалил команду и слинял,)

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