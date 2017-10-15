Семин – о поражении от «Уфы»: «Игра была до ошибки. «Локомотив» ее допустил, поэтому проиграл»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении железнодорожников в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

Несмотря на поражение, московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Матч был очень сложным. У «Уфы» тоже практически не было ударов. Игра была в середине поля. Было много единоборств.

Игра была до ошибки. «Локомотив» ее допустил, поэтому и проиграл», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».