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    Семин – о поражении от «Уфы»: «Игра была до ошибки. «Локомотив» ее допустил, поэтому проиграл»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении железнодорожников в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

    Несмотря на поражение, московский клуб остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Матч был очень сложным. У «Уфы» тоже практически не было ударов. Игра была в середине поля. Было много единоборств.

    Игра была до ошибки. «Локомотив» ее допустил, поэтому и проиграл», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 октября 2017, 20:55

      Перерыв спутал все карты ЛОКО!!! Как же не хватает Чарли, где он вообще есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 18:35

      Во втором тайме, особенно после забитого мяча Уфой, твоей команды вообще, Шпалыч, на поле не было.

      2
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 15 октября 2017, 17:06

      Рвать ж0пу в матчах с цска, спартаком...и проигрывать тосно, уфе и амкару...Что Семин не имеет тактики и навыков вскрытия оборонительных команд? Либо до игроков не доходит как играть? Вдвойне страшно если и то и другое.

      2
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 15 октября 2017, 17:05

      Все-таки вторым местом надо дорожить,уважаемый Юрий Павлович,а то ведь скоро вас с него точно потеснят !

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