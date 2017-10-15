Эдер и братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на игру с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Эдер.

Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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