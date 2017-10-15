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    Эдер и братья Миранчуки – в стартовом составе «Локомотива» на игру с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Эдер.

    Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    15.10.2017 12:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 13:33

      По составу Локомотив хорош!! Думаю, Юрий Палыч, настроит игроков должным образом и очки будут добыты в бескомпромиссной борьбе!!
      Уфа Сергея Богдановича тоже не прочь разжиться домашними очками!! Победит сильнейший!!..))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 октября 2017, 13:21

      это с оглядкой на ле

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 октября 2017, 13:08

      В. Денисов и Рыбус в основе. Это что-то новое

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 12:54

      Локо гораздо сильнее,Уфа неуступчива - 0:2.

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