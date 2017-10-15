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    «Барселона» готова поспорить с «Ливерпулем» за ван Дейка

    Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, «Барселона» готова вступить в спор за 26-летнего футболиста. На данный момент нет информации, во сколько каталонцы оценивают ван Дейка. Рыночная стоимость защитника оценивается в 30 миллионов евро. Основным претендентом на футболиста считается «Ливерпуль», который был близок к сделке в летнее трансферное окно.

    В текущем сезоне ван Дейк провел в чемпионате Англии два матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.10.2017 07:36
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