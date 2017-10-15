Инсинье посвятил свой 100-й гол в карьере жене

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал свой сотый гол за карьеру. Футболист достиг данной отметки в матче восьмого тура Серии А против «Ромы» (1:0).

«Мы очень счастливы и довольны этой победой. Теперь сосредоточены на нашей предстоящей игре во вторник в Лиге чемпионов. Я очень рад, что забил 100 голов за карьеру. Посвящаю эту цель своей жене», – заявил футболист.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.