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    Инсинье посвятил свой 100-й гол в карьере жене

    Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал свой сотый гол за карьеру. Футболист достиг данной отметки в матче восьмого тура Серии А против «Ромы» (1:0).

    «Мы очень счастливы и довольны этой победой. Теперь сосредоточены на нашей предстоящей игре во вторник в Лиге чемпионов. Я очень рад, что забил 100 голов за карьеру. Посвящаю эту цель своей жене», – заявил футболист.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    15.10.2017 06:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 октября 2017, 12:28

      клуб футбольных подкаблучников пополнился еще одним! Хотя как футболист Инсинье хорош!

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