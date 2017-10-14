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    Милинкович-Савич дал обещание Моуринью, что перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над возможностью купить полузащитника итальянского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    Сообщается, что во время международной паузы главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью имел беседу с сербом, и тот дал обещание перейти именно в команду португальца. Сумма трансфера должна составить 62 миллиона фунтов стерлингов.

    Ранее «Бомбардир» писал, что виды на Милинковича-Савича имеет и другой манчестерский коллектив.

    Источник: The Sun

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    14.10.2017 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 октября 2017, 21:05

      отчество непонятное..).
      а так ,на базе в Удельной цены ему не будет!)

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