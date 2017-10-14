Милинкович-Савич дал обещание Моуринью, что перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над возможностью купить полузащитника итальянского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Сообщается, что во время международной паузы главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью имел беседу с сербом, и тот дал обещание перейти именно в команду португальца. Сумма трансфера должна составить 62 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее «Бомбардир» писал, что виды на Милинковича-Савича имеет и другой манчестерский коллектив.