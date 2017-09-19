Источник: Моуринью является большим поклонником Милинковича-Савича и хочет приобрести его в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Сообщается, что португальский специалист является большим фанатом серба и изъявляет огромное желание осуществить его трансфер по завершении нынешнего сезона.

По информации источника, в воскресенье скауты «красных дьяволов» просматривали серба на матче четвертого тура Серии А с «Дженоа», в котором римляне одержали победу со счетом 3:2, а 22-летний хавбек провел на поле все 90 минут.

Ожидается, следующим летом «Манчестер Юнайтед» сделает «Лацио» серьезное предложение по футболисту.