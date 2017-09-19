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    Источник: Моуринью является большим поклонником Милинковича-Савича и хочет приобрести его в «Манчестер Юнайтед» следующим летом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Сообщается, что португальский специалист является большим фанатом серба и изъявляет огромное желание осуществить его трансфер по завершении нынешнего сезона.

    По информации источника, в воскресенье скауты «красных дьяволов» просматривали серба на матче четвертого тура Серии А с «Дженоа», в котором римляне одержали победу со счетом 3:2, а 22-летний хавбек провел на поле все 90 минут.

    Ожидается, следующим летом «Манчестер Юнайтед» сделает «Лацио» серьезное предложение по футболисту.

    Источник: Tribalfootball

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    19.09.2017 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 18:02

      Не понимаю, как Моуриньо может быть чьим-то фанатом и поклонником, как указано в тексте!... Это Жозе!!! В лучшем случае он на кого-то обратит внимание!!!...))

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