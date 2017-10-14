Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Октябрь будет очень важным месяцем для «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что команда и дальше будет выступать в том же темпе, что и сейчас. Испанский специалист назвал октябрь важным периодом для манкунианцев.

    «Этот месяц будет очень важен. У нас много домашних игр и особенно игра в Лиге чемпионов против одной из лучших команд («Наполи»). Поэтому для нас так важно сохранить тот импульс, который у нас был до международного перерыва», – заявил специалист.

    «Манчестер Сити» после семи туров лидирует в чемпионате Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11