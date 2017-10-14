Гвардиола: «Октябрь будет очень важным месяцем для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что команда и дальше будет выступать в том же темпе, что и сейчас. Испанский специалист назвал октябрь важным периодом для манкунианцев.

«Этот месяц будет очень важен. У нас много домашних игр и особенно игра в Лиге чемпионов против одной из лучших команд («Наполи»). Поэтому для нас так важно сохранить тот импульс, который у нас был до международного перерыва», – заявил специалист.

«Манчестер Сити» после семи туров лидирует в чемпионате Англии.