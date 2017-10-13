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Ледяхов отдает предпочтение Самедову в борьбе с Рошей

13 октября 2017, 09:54
7

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение, что новичок красно-белых бразилец Роша сможет выиграть конкуренцию у Александра Самедова в борьбе за место в основном составе.

– О Педро Роше успели составить впечатление?

– Нет. Он мало играл. Пока не могу сказать, что «Спартак» приобрел футболиста высокого класса. Человек должен адаптироваться к нашему чемпионату. Опять же призываю подождать три-четыре игры.

– То есть у вас нет ответа на вопрос, способен ли бразилец выиграть конкуренцию, например, у Самедова?

– Нет. Я сейчас в этом не уверен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Роша Педро Ледяхов Игорь
Комментарии (7)
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Gullit 76
1507879440
Самедов надёжней.
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OfaZavr
1507880386
да правильно пока сравнивать и делать выводы рано.
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oyabun
1507881808
А какие вообще могут быть сравнения? На разных позициях играют. Самедов в полузащите, Роша в нападении. Конечно в силу универсальности могут и на других сыграть, но в своем амплуа они никак не конкурируют.
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ramos6548
1507882896
У Роши все получится, и покупали его с перспективой! Это разные вещи.
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Диктор
1507889144
Опять идиотская статья.Заголовок прямо противоположен тексту статьи.Задолбали авторы.Скажу еще раз-это футбольный сайт,а не желтая пресса.
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Алекс 914
1507889706
К сожалению оба слабоваты пока...
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