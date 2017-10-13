Ледяхов отдает предпочтение Самедову в борьбе с Рошей

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение, что новичок красно-белых бразилец Роша сможет выиграть конкуренцию у Александра Самедова в борьбе за место в основном составе.

– О Педро Роше успели составить впечатление?

– Нет. Он мало играл. Пока не могу сказать, что «Спартак» приобрел футболиста высокого класса. Человек должен адаптироваться к нашему чемпионату. Опять же призываю подождать три-четыре игры.

– То есть у вас нет ответа на вопрос, способен ли бразилец выиграть конкуренцию, например, у Самедова?

– Нет. Я сейчас в этом не уверен.