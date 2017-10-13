Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ледяхов отдает предпочтение Самедову в борьбе с Рошей

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказал мнение, что новичок красно-белых бразилец Роша сможет выиграть конкуренцию у Александра Самедова в борьбе за место в основном составе.

    – О Педро Роше успели составить впечатление?

    – Нет. Он мало играл. Пока не могу сказать, что «Спартак» приобрел футболиста высокого класса. Человек должен адаптироваться к нашему чемпионату. Опять же призываю подождать три-четыре игры.

    – То есть у вас нет ответа на вопрос, способен ли бразилец выиграть конкуренцию, например, у Самедова?

    – Нет. Я сейчас в этом не уверен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2017 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 13 октября 2017, 13:15

      К сожалению оба слабоваты пока...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 13:05

      Опять идиотская статья.Заголовок прямо противоположен тексту статьи.Задолбали авторы.Скажу еще раз-это футбольный сайт,а не желтая пресса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Диктор 13 октября 2017, 16:23

      Да заеб@ли они уже такими статьями:
      Заголовок о том, что не сможет заменить, в начале текста, что сможет, а в конце он вообще ни в чем не уверен!
      Еб@нуться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 13 октября 2017, 11:21

      У Роши все получится, и покупали его с перспективой! Это разные вещи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33553

      oyabun 13 октября 2017, 11:03

      А какие вообще могут быть сравнения? На разных позициях играют. Самедов в полузащите, Роша в нападении. Конечно в силу универсальности могут и на других сыграть, но в своем амплуа они никак не конкурируют.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:39

      да правильно пока сравнивать и делать выводы рано.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 10:24

      Самедов надёжней.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11