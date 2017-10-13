Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гамула призвал болельщиков повернуться к сборной России лицом

    Известный футбольный тренер Игорь Гамула призывает болельщиков сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 повернуться к команде лицом. Специалист пошутил, что россиянам было сложнее всего добыть путевку на турнир.

    «Хочу еще одну сборную отметить. Ей сложнее всего было попасть на этот чемпионат мира. Но смогли – честь и хвала сборной России. Хозяевам всегда сложнее – и гостей принять как следует, и перед всей своей страной не облажаться. Показать себя с лучшей стороны.

    Но и вы, болельщики, повернитесь к команде лицом, без фигушки привычной в кармане – мол, да ну их, одни расстройства от них. Три беды в стране – дураки, дороги и футбол. Нет, в следующем году по-другому надо. Я вот буду изо всех сил болеть за наших. А кто старое помянет…» – заключил Гамула.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2017 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 октября 2017, 16:56

      Интересно, а сборная каким местом повернется к болельщикам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 13 октября 2017, 08:02

      Только футболисты почему-то к болельщикам всегда жопой повёрнуты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 октября 2017, 07:55

      Черчесова надо было гнать ещё год назад. Перспектив нет, игры нет, желания нет.
      А такие клоуны как Гамула.... Лишь бы языком вертеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 07:25

      Игорь Васильевич, команда играет так , насколько ей позволяет соперник. Вы хорошо знаете эту истину в футболе. Откуда взялся этот шквал критики ? Та же истина - как команда играет , так за неё мы и болеем. Многие из болельщиков конечно не профессионалы в футболе, но зато профессионалы в болении, всегда настрой искренний, позитивный. А что нам предлагает другая сторона ? Выкладываться по полной в игре не хотят, тренеру даже гимн страны исполнить западло , называет нас презрительно в единственном числе : болельщик ; жрут шампанское под гимн страны , оскорбляют публично. Мы, русские люди и мы за Россию, поэтому требуем и будем требовать, чтобы её предствляли достойно ! Троллить сборную нет никакого желания, но и терпеть всю эту хрень никто не будет. Вы же давно в футболе и отлично всё понимаете.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 13 октября 2017, 06:51

      А болельщики не отворачивались,
      Дебилы и купленные журналюги не в счёт.
      Мы за Россию! Россия вперёд!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 13 октября 2017, 02:20

      Избушка-избушка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 13 октября 2017, 00:29

      Кто такой Гамула и почему он дает такие советы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 октября 2017, 00:11

      не вижу ради чего,половина "новых" игроков сборной ведут себя мол им Хоттабыч поможет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11