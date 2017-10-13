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  • Гамула призвал болельщиков повернуться к сборной России лицом

Гамула призвал болельщиков повернуться к сборной России лицом

13 октября 2017, 00:07
8

Известный футбольный тренер Игорь Гамула призывает болельщиков сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 повернуться к команде лицом. Специалист пошутил, что россиянам было сложнее всего добыть путевку на турнир.

«Хочу еще одну сборную отметить. Ей сложнее всего было попасть на этот чемпионат мира. Но смогли – честь и хвала сборной России. Хозяевам всегда сложнее – и гостей принять как следует, и перед всей своей страной не облажаться. Показать себя с лучшей стороны.

Но и вы, болельщики, повернитесь к команде лицом, без фигушки привычной в кармане – мол, да ну их, одни расстройства от них. Три беды в стране – дураки, дороги и футбол. Нет, в следующем году по-другому надо. Я вот буду изо всех сил болеть за наших. А кто старое помянет…» – заключил Гамула.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Гамула Игорь
Комментарии (8)
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3a zenit
1507842712
не вижу ради чего,половина "новых" игроков сборной ведут себя мол им Хоттабыч поможет.
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stream15
1507843759
Кто такой Гамула и почему он дает такие советы?
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77SAM
1507850450
Избушка-избушка...
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subbotaspartak
1507866700
А болельщики не отворачивались, Дебилы и купленные журналюги не в счёт. Мы за Россию! Россия вперёд!
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DOCTOR PENALTY
1507868720
Игорь Васильевич, команда играет так , насколько ей позволяет соперник. Вы хорошо знаете эту истину в футболе. Откуда взялся этот шквал критики ? Та же истина - как команда играет , так за неё мы и болеем. Многие из болельщиков конечно не профессионалы в футболе, но зато профессионалы в болении, всегда настрой искренний, позитивный. А что нам предлагает другая сторона ? Выкладываться по полной в игре не хотят, тренеру даже гимн страны исполнить западло , называет нас презрительно в единственном числе : болельщик ; жрут шампанское под гимн страны , оскорбляют публично. Мы, русские люди и мы за Россию, поэтому требуем и будем требовать, чтобы её предствляли достойно ! Троллить сборную нет никакого желания, но и терпеть всю эту хрень никто не будет. Вы же давно в футболе и отлично всё понимаете.
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la verdad
1507870555
Черчесова надо было гнать ещё год назад. Перспектив нет, игры нет, желания нет. А такие клоуны как Гамула.... Лишь бы языком вертеть...
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BRO_football
1507870944
Только футболисты почему-то к болельщикам всегда жопой повёрнуты.
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Serjoga
1507902988
Интересно, а сборная каким местом повернется к болельщикам?
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