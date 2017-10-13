Гамула призвал болельщиков повернуться к сборной России лицом

Известный футбольный тренер Игорь Гамула призывает болельщиков сборной России в преддверии чемпионата мира-2018 повернуться к команде лицом. Специалист пошутил, что россиянам было сложнее всего добыть путевку на турнир.

«Хочу еще одну сборную отметить. Ей сложнее всего было попасть на этот чемпионат мира. Но смогли – честь и хвала сборной России. Хозяевам всегда сложнее – и гостей принять как следует, и перед всей своей страной не облажаться. Показать себя с лучшей стороны.

Но и вы, болельщики, повернитесь к команде лицом, без фигушки привычной в кармане – мол, да ну их, одни расстройства от них. Три беды в стране – дураки, дороги и футбол. Нет, в следующем году по-другому надо. Я вот буду изо всех сил болеть за наших. А кто старое помянет…» – заключил Гамула.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.