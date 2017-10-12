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Яя Туре готов помочь России в борьбе с расизмом

12 октября 2017, 23:57
9

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре высказал опасение, что наша страна не сможет справиться с расистскими проявлениями в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Африканец предложил свою помощь в этом контексте.

«Видно, что нужны большие перемены в отношении расизма, но ничего конкретного не происходит. Во время ЧМ-2018 это может стать серьезной проблемой. При этом хочу верить, что у России все получится и она всех удивит своим корректным отношением к другим расам.

Если нужна моя помощь, то я готов ее оказать. Однако ограничения беседами мне не нужны: пришла пора действий. От ситуации с расизмом зависит будущее футбола», – сказал Туре.

Напомним, что игрок был подвержен оскорблениям российских фанатов во время матча Лиги чемпионов в 2013 году.

Источник: BBC
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя
Комментарии (9)
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prezent2017
1507842006
Эта Яя ФСБ-шник что-ли?
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cska-62
1507843199
Да успокойтесь, говорливые, со своей "борьбой"! Сами же проявление расизма и провоцируете! Невозможно никого заставить кого-то там любить! И если не обращать внимание на идиотские проявления, их и будет меньше! Подавляющее большинство болельщиков к ним непричастна, но видит, как кто-то разыгрывает давно приевшийся спектакль с этой "борьбой"... И делает на этот БАБЛО!
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Полная Канистра
1507843224
ну нет уж мы тут как ни будь без тебя обойдёмся на вас уже смотреть нельзя расистами всех обьявите. Досвидания ЯЯЯ
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sachsen-leipzig
1507848656
Он прав , надо боротся, уж слишком много с Европы мы слышим от России о таком
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Юрэс
1507865364
Обесцветится ШТо-ли хочет? ???
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sochi-2013
1507868854
Как бороться с де6илами? Расисты сейчас стали черными и живут в Америке, Франции и т.д., а у нас просто де6илы! Какие у них могут быть претензии к неграм???
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Loko_Roma
1507868868
Самый обиженный расистами нигер. Бедняга, спит и видит как расисты медведь и балалайка кричат в его адрес с трибун
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DSmoto
1507874141
да он как Самуэль Л. Джексон в Крепком Орешке-3 больше всех кричит, сто пудов сам расист.
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Serjoga
1507903270
Как они задолбали этим расизмом! У нас что. магазины для белых и черных? Просто это фишка чернокожих, чтобы на них обращали больше внимания и каждую критику и оскорбления в свой адрес переводят на расизм-это сейчас модно! А грубияны и отморозки есть в любой стране и любого цвета кожи! Так что не нужно путать расизм и дибилизм!
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