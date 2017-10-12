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    Яя Туре готов помочь России в борьбе с расизмом

    Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре высказал опасение, что наша страна не сможет справиться с расистскими проявлениями в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Африканец предложил свою помощь в этом контексте.

    «Видно, что нужны большие перемены в отношении расизма, но ничего конкретного не происходит. Во время ЧМ-2018 это может стать серьезной проблемой. При этом хочу верить, что у России все получится и она всех удивит своим корректным отношением к другим расам.

    Если нужна моя помощь, то я готов ее оказать. Однако ограничения беседами мне не нужны: пришла пора действий. От ситуации с расизмом зависит будущее футбола», – сказал Туре.

    Напомним, что игрок был подвержен оскорблениям российских фанатов во время матча Лиги чемпионов в 2013 году.

    Источник: BBC

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    12.10.2017 23:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 октября 2017, 17:01

      Как они задолбали этим расизмом! У нас что. магазины для белых и черных? Просто это фишка чернокожих, чтобы на них обращали больше внимания и каждую критику и оскорбления в свой адрес переводят на расизм-это сейчас модно! А грубияны и отморозки есть в любой стране и любого цвета кожи! Так что не нужно путать расизм и дибилизм!

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 13 октября 2017, 08:55

      да он как Самуэль Л. Джексон в Крепком Орешке-3 больше всех кричит, сто пудов сам расист.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 13 октября 2017, 07:27

      Самый обиженный расистами нигер. Бедняга, спит и видит как расисты медведь и балалайка кричат в его адрес с трибун

      1
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 13 октября 2017, 07:27

      Как бороться с де6илами? Расисты сейчас стали черными и живут в Америке, Франции и т.д., а у нас просто де6илы! Какие у них могут быть претензии к неграм???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 13 октября 2017, 06:29

      Обесцветится ШТо-ли хочет? ???

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 13 октября 2017, 01:50

      Он прав , надо боротся, уж слишком много с Европы мы слышим от России о таком

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 00:20

      ну нет уж мы тут как ни будь без тебя обойдёмся на вас уже смотреть нельзя расистами всех обьявите. Досвидания ЯЯЯ

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2017, 00:19

      Да успокойтесь, говорливые, со своей "борьбой"! Сами же проявление расизма и провоцируете! Невозможно никого заставить кого-то там любить! И если не обращать внимание на идиотские проявления, их и будет меньше! Подавляющее большинство болельщиков к ним непричастна, но видит, как кто-то разыгрывает давно приевшийся спектакль с этой "борьбой"... И делает на этот БАБЛО!

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2017, 00:00

      Эта Яя ФСБ-шник что-ли?

      1
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