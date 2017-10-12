Яя Туре готов помочь России в борьбе с расизмом

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре высказал опасение, что наша страна не сможет справиться с расистскими проявлениями в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Африканец предложил свою помощь в этом контексте.

«Видно, что нужны большие перемены в отношении расизма, но ничего конкретного не происходит. Во время ЧМ-2018 это может стать серьезной проблемой. При этом хочу верить, что у России все получится и она всех удивит своим корректным отношением к другим расам.

Если нужна моя помощь, то я готов ее оказать. Однако ограничения беседами мне не нужны: пришла пора действий. От ситуации с расизмом зависит будущее футбола», – сказал Туре.

Напомним, что игрок был подвержен оскорблениям российских фанатов во время матча Лиги чемпионов в 2013 году.