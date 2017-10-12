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    Тошак нашел причину частых травм Бэйла

    Бывший главный тренер «Реала» Джон Тошак нашел причину частых травм полузащитника команды Гарета Бэйла.

    «Однажды я говорил с Гаретом на тему его позиции. Мы отметили, что он вынужден отдавать передачи внешней стороной стопы. Гарет всегда был игроком, который действовал на левой бровке, теперь он играет справа. Когда он играл в защите, то это тоже был левый фланг.

    Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Мальдини или Роберто Карлос играли на правом фланге. Возможно, именно в этом причина его травм», – заявил специалист.

    В текущем сезоне Бэйл провел пять матчей в Примере, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. «Реал» после семи туров идет на пятой строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

    Источник: AS

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    12.10.2017 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 12 октября 2017, 21:43

      причина частых травм это столкновения Бэйла с другим игроком тырс и Бэйл в отпуске

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:10

      Сильный специалист обязательно разберётся в ситуации до глубины , до мелочей. И слова гимна выучит ! Это вам не усы отращивать.

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