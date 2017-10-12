На Жиру нацелились «Интер» и «Ювентус»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру входит в трансферные интересы сразу двух клубов итальянской Серии А, сообщает Calciomercato. В его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

Футболист не является игроком основного состава лондонского клуба, что не устраивает его. Он хотел бы получать больше игрового времени, что может подтолкнуть игрока к смене футбольной прописки.

Контракт Жиру с «Арсеналом» рассчитан до середины 2019 года.