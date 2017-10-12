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    На Жиру нацелились «Интер» и «Ювентус»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру входит в трансферные интересы сразу двух клубов итальянской Серии А, сообщает Calciomercato. В его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

    Футболист не является игроком основного состава лондонского клуба, что не устраивает его. Он хотел бы получать больше игрового времени, что может подтолкнуть игрока к смене футбольной прописки.

    Контракт Жиру с «Арсеналом» рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:19

      Это будет мощное усиление в любом случае. Не на поле , так через кокуренцию .

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 октября 2017, 11:27

      Юве ?

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