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    Алонсо возглавил команду, созданную Adidas

    В сентябре экс-полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо объявил о решении стать тренером.

    Производитель спортивной экипировки Adidas опубликовал видео, в которой рассказал о клубе «Танго Скуад». Любительская команда создана при поддержке компании. Игроки были отобраны путем тестов. За «Танго» будут выступать футболисты из Англии, Испании, Мексики, Франции, Германии и Италии.

    16-го октября Adidas начнет интернет-проект о команде, который будет освещать на YouTube.

    Источник: YouTube

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    10.10.2017 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 11 октября 2017, 23:40

      Думал что он пойдет тренировать молодежку реала или баварии. А это так шоу

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 20:21

      Охрененный проект ! Вот бы куда попасть.

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