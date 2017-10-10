Алонсо возглавил команду, созданную Adidas

В сентябре экс-полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо объявил о решении стать тренером.

Производитель спортивной экипировки Adidas опубликовал видео, в которой рассказал о клубе «Танго Скуад». Любительская команда создана при поддержке компании. Игроки были отобраны путем тестов. За «Танго» будут выступать футболисты из Англии, Испании, Мексики, Франции, Германии и Италии.

16-го октября Adidas начнет интернет-проект о команде, который будет освещать на YouTube.