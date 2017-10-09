Защитник «Штутгарта» присоединился к фонду Маты и будет отдавать два процента от зарплаты на благотворительность

Защитник «Штутгарта» Деннис Аого присоединился к благотворительному фонду, основанному полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой.

30-летний немец будет отдавать два процента от своей зарплаты на благотворительные цели.

«Мы хотим объединиться и делать добро вместе», – сказал Аого.

Ранее к фонду Маты присоединились Жозе Моуринью, Джорджо Кьеллини и Матс Хуммельс.