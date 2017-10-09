Защитник «Штутгарта» присоединился к фонду Маты и будет отдавать два процента от зарплаты на благотворительность

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Защитник «Штутгарта» Деннис Аого присоединился к благотворительному фонду, основанному полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой.
30-летний немец будет отдавать два процента от своей зарплаты на благотворительные цели.
«Мы хотим объединиться и делать добро вместе», – сказал Аого.
Ранее к фонду Маты присоединились Жозе Моуринью, Джорджо Кьеллини и Матс Хуммельс.
Tolle Aktion! Dennis #Aogo gibt bekannt, dass er @CommonGoalOrg unterstützt. «Wir wollen gemeinsam Kräfte bündeln, um Gutes zu tun.» #VfB pic.twitter.com/UGMECsCVTf— VfB Stuttgart (@VfB) 9 октября 2017 г.