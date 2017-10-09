Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Защитник «Штутгарта» присоединился к фонду Маты и будет отдавать два процента от зарплаты на благотворительность

    Защитник «Штутгарта» Деннис Аого присоединился к благотворительному фонду, основанному полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой.

    30-летний немец будет отдавать два процента от своей зарплаты на благотворительные цели.

    «Мы хотим объединиться и делать добро вместе», – сказал Аого.

    Ранее к фонду Маты присоединились Жозе Моуринью, Джорджо Кьеллини и Матс Хуммельс.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      kos999 9 октября 2017, 21:44

      Приятно читать такие новости.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11