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    Хави заявил, что может попробовать себя в роли главного тренера сборной Катара

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави подчеркнул. что не исключает возможности возглавить сборную Катара. 37-летний экс-игрок «Барселоны» выступает за клуб из Дохи с лета 2015 года.

    «Возглавить сборную Катара? Посмотрим. Мне будут нужны персонал и опыт. Тем не менее я уже имею понимание здешнего футбола, знаком с местными игроками. Я в этой стране для того, чтобы развивать в ней футбол. Не исключаю, что попробую себя и в роли тренера», – сказал Хави.

    Источник: AFP

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    09.10.2017 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 октября 2017, 09:55

      Давай, потренируешься, а потом - в Барсу! Ты и Иньеста должны стать крутыми тренерами!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 октября 2017, 18:59

      В барсу бы его тренером со временем

      1
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