Хави заявил, что может попробовать себя в роли главного тренера сборной Катара

Полузащитник «Аль-Садда» Хави подчеркнул. что не исключает возможности возглавить сборную Катара. 37-летний экс-игрок «Барселоны» выступает за клуб из Дохи с лета 2015 года.

«Возглавить сборную Катара? Посмотрим. Мне будут нужны персонал и опыт. Тем не менее я уже имею понимание здешнего футбола, знаком с местными игроками. Я в этой стране для того, чтобы развивать в ней футбол. Не исключаю, что попробую себя и в роли тренера», – сказал Хави.