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    «ПСЖ» хочет убедить Де Хеа не продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», чтобы получить вратаря бесплатно

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является приоритетной целью «ПСЖ». При это парижане намерены вступить в переговоры с представителями испанца, чтобы убедить их не продлевать с манкунианцами истекающий летом 2019 года контракт.

    Таким образом столичный клуб хочет заполучить вратаря, стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов евро, бесплатно.

    Также в трансферный список «ПСЖ» входят голкипер «Челси» Тибо Куртуа и страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.

    Источник: Sport.es

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    09.10.2017 12:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 9 октября 2017, 17:28

      если зп предложат раза в 2-3 больше нашей, уйдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 9 октября 2017, 16:18

      ПСЖ многого хочет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      dak180990 9 октября 2017, 14:48

      Размечтались

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Плюня 9 октября 2017, 13:11

      берем всех

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 9 октября 2017, 13:03

      ДеХеа бесплатно? У Парижа денежки закончились?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 октября 2017, 12:54

      Дубль-2?
      Вместо Реала - ПСЖ?
      Проходили же уже.
      МЮ пригрозит посадить Де Хеа на скамейку на полтора года и он подпишет контракт.

      4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 9 октября 2017, 12:53

      Вудворд самого Переса опрокинул знатно с Де Хеа)) а уж вас-то и подавно

      5
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