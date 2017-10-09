«ПСЖ» хочет убедить Де Хеа не продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед», чтобы получить вратаря бесплатно

если зп предложат раза в 2-3 больше нашей, уйдет.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является приоритетной целью «ПСЖ». При это парижане намерены вступить в переговоры с представителями испанца, чтобы убедить их не продлевать с манкунианцами истекающий летом 2019 года контракт.
Таким образом столичный клуб хочет заполучить вратаря, стоимость которого оценивается более чем в 70 миллионов евро, бесплатно.
Также в трансферный список «ПСЖ» входят голкипер «Челси» Тибо Куртуа и страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.