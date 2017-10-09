«Барселона» делает ставку на Гризманна и Деле Алли

Руководство «Барселоны» выделило приоритетными приобретение в следующее трансферное окно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонцы постараются приобрести француза еще до старта чемпионата мира в России.

В текущем сезоне 26-летний Гризманн провел пять матчей в испанской Примере, забил в них два мяча и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего англичанина семь матчей в Премьер-лиге, два гола и столько же результативных передач.