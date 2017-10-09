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    «Барселона» делает ставку на Гризманна и Деле Алли

    Руководство «Барселоны» выделило приоритетными приобретение в следующее трансферное окно нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, сообщает El Mundo Deportivo. Каталонцы постараются приобрести француза еще до старта чемпионата мира в России.

    В текущем сезоне 26-летний Гризманн провел пять матчей в испанской Примере, забил в них два мяча и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего англичанина семь матчей в Премьер-лиге, два гола и столько же результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 12:12

      Как всегда - самое лучшее. Очень простая тактика.

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 9 октября 2017, 09:27

      Вполне возможные трансферы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 9 октября 2017, 07:24

      Ага а отжать у Леви игрока по дешевке это вообще без вариантов -)))

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > SnoopiDu 9 октября 2017, 11:32

      лондонский гинер)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 октября 2017, 07:19

      По текущей ситуации это 300 млн. минимум )))

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