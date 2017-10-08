«Манчестер Юнайтед» может выкупить Мертенса за 30 миллионов

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболиста хотел бы подписать «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают возможность покупки бельгийца за 30 миллионов евро. «Наполи» навряд ли пойдет на продажу футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сам хавбек отметил, что ему нравится играть в Наполи.

В текущем сезоне Мертенс провел в чемпионате Италии семь матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.