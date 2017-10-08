Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куман может быть уволен из «Эвертона» в октябре

    В «Эвертоне» может смениться главный тренер. Как сообщается, Рональд Куман рискует потерять свой пост, если в течение октября не изменит ситуацию с результатами команды. Этим летом голландский специалист получил новичков на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов. В октябре клуб ожидает три матча в чемпионате Англии.

    «Эвертон» после седьмого тура занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ириски» проиграли четырежды за последние пять матчей.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 8 октября 2017, 16:27

      Это классный тренер, у всех бывают спады. Не стоит этого делать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11