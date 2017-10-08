Куман может быть уволен из «Эвертона» в октябре

В «Эвертоне» может смениться главный тренер. Как сообщается, Рональд Куман рискует потерять свой пост, если в течение октября не изменит ситуацию с результатами команды. Этим летом голландский специалист получил новичков на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов. В октябре клуб ожидает три матча в чемпионате Англии.

«Эвертон» после седьмого тура занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ириски» проиграли четырежды за последние пять матчей.