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    «Манчестер Юнайтед» намерен потратить летом 54 миллиона на Перишича

    Английский «Манчестер Юнайтед» не намерен отступаться от попыток приобрести полузащитника итальянского «Интера» Ивана Перишича.

    Главный тренер команды Жозе Моуринью уже договорился с руководством клуба, которое готово потратить на хорвата не менее 54 миллионов фунтов стерлингов.

    «Красные дьяволы» активно пытались купить хавбека минувшим летом, однако миланцы были непреклонны. В начале осени «Интер» и Перишич продлили совместный контракт, но это не помешает «Юнайтед» направить очередное предложение по игроку по окончании сезона.

    Источник: The Sun

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    07.10.2017 08:38
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