«Манчестер Юнайтед» намерен потратить летом 54 миллиона на Перишича

Английский «Манчестер Юнайтед» не намерен отступаться от попыток приобрести полузащитника итальянского «Интера» Ивана Перишича.

Главный тренер команды Жозе Моуринью уже договорился с руководством клуба, которое готово потратить на хорвата не менее 54 миллионов фунтов стерлингов.

«Красные дьяволы» активно пытались купить хавбека минувшим летом, однако миланцы были непреклонны. В начале осени «Интер» и Перишич продлили совместный контракт, но это не помешает «Юнайтед» направить очередное предложение по игроку по окончании сезона.