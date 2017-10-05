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    Тошич: «Верю, что ЦСКА как обычно завершит чемпионат наверху»

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отметил, что продолжает следить за армейцами. Игрок «Партизана» выразил надежду на успешное выступление московского клуба в нынешнем сезоне.

    «Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов», – заявил футболист.

    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бобсоккер

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    05.10.2017 18:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 октября 2017, 09:50

      а жаль, что Тошич сейчас не в цска...точно бы погоды не портил бы...

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 октября 2017, 09:11

      Спасибо за веру в команду! ЦВБП!

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 октября 2017, 19:40

      Спасибо Тошичу за веру в команду!

      2
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень радует, что у Гинера кончились деньги, и в основе играет очень много перспективных ребят. А ещё больше радует, что чемпионат наверху ЦСКА не завершит)

      -5
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 18:59

      Как Тошич сказал - так и будет, несмотря на временные трудности у армейцев.

      7
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Dominator777 5 октября 2017, 19:43

      Поэтому, он свалил из команды?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 19:56

      цска&партизан-одна команда.жаль зоран с д.куевом пропустил

      1
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