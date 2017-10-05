Тошич: «Верю, что ЦСКА как обычно завершит чемпионат наверху»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отметил, что продолжает следить за армейцами. Игрок «Партизана» выразил надежду на успешное выступление московского клуба в нынешнем сезоне.

«Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов», – заявил футболист.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.