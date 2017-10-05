Жамалетдинов заявил о готовности конкурировать с Чаловым и Мелкадзе в молодежной сборной России

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов оценил свои шансы пробиться в основной состав молодежной сборной России. Как отметил футболист, он готов к конкуренции со своим одноклубником Федором Чаловым.

«Давно ждал этого вызова. Еще летом была возможность сюда попасть, но получил микротравму. Сейчас нам предстоят очень серьезные игры, наверное, даже самые сложные на этом этапе.

Конкуренция – неотъемлемая часть футбола, она еще никому не вредила. Помимо Чалова, есть еще и Георгий Мелкадзе. Предстоит хорошая конкуренция. Посмотрим, что выйдет.

На тренировках я больше играю под нападающим, на позицию атакующего полузащитника. А как будет на игре, пока не знаю», – заявил футболист.